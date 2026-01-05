Контент за твоїми правилами: LIGA.net запустила персональні стрічки та рекомендації

Тепер читачі LIGA.net можуть формувати власну стрічку новин в кабінеті й читати лише те, що важливо саме для них

LIGA.net розширила можливості для читачів і запустила персоналізацію та рекомендації контенту. Тепер кожен зареєстрований користувач може сформувати власну стрічку новин і матеріалів — за темами, які важливі саме йому, а також отримувати рекомендації відповідно до своїх інтересів. Обидві стрічки доступні в персональному кабінеті на LIGA.net — "Моя стрічка" та "Рекомендовано".

Як працює "Моя стрічка"

Після реєстрації користувач обирає теми, які хоче бачити у своїй стрічці в кабінеті. У ній з'являються всі матеріали за цими напрямами — незалежно від формату: новини, аналітика, думки, спецпроєкти тощо. Це допомагає зосередитися на найважливішому для конкретного читача і швидше знаходити потрібне в загальному потоці контенту LIGA.net.

Персоналізована стрічка не обмежує, а, навпаки, структурує доступ до інформації. Читач сам вирішує, що читати, коли й в якому обсязі — без нескінченного гортання і з можливістю в будь-який момент змінити налаштування або повернутися до загальної стрічки.

Чим відрізняється стрічка "Рекомендовано"

Якщо читач ще не визначився з темами або хоче виходити за межі звичних інтересів, можна скористатися стрічкою "Рекомендовано". Вона формується на основі вже прочитаних матеріалів і підказує тексти, які можуть бути корисними.

Рекомендації допомагають відкривати нові теми, авторів і рубрики, зберігаючи водночас релевантність і логіку інтересів читача.

Як почати користуватися

Щоб увімкнути новий функціонал, потрібно зареєструватися на LIGA.net. Для формування "Моєї стрічки" потрібно обрати теми в персональному кабінеті. Стрічка "Рекомендовано" не потребує додаткових налаштувань — вона формується автоматично після перших днів користування сайтом.

Персоналізація та рекомендації — частина трансформації LIGA.net у бік медіа, яке працює для читача. Коли інформація підлаштовується під ритм життя, час і фокус людини, а не навпаки. У такому форматі читач не "встигає за новинами", а використовує медіа як інструмент — для розуміння подій, ухвалення рішень і роботи з інформацією у власному темпі.