Контроль государством Telegram-каналов. 49% украинцев считают это ограничением прав: опрос

В июле 2022 года, наоборот, 60% украинцев говорили, что для безопасности и защиты от врага государство должно контролировать интернет-ресурсы.

Фото: iStock/Adem AY

Выросло количество украинцев, считающих, что попытки государства активнее контролировать информацию в соцсетях, в частности в Telegram-каналах, ограничивают права и свободы граждан. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного Киевским международным институтом социологии.

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В июле 2022 года большинство украинцев – 60% – соглашались, что для укрепления защиты от врага государство должно активнее контролировать информацию в интернет-источниках.

К февралю 2024 года ситуация существенно изменилась, отмечают социологи.

Сейчас больше тех, кто воспринимает попытки более активных действий государства в отношении интернет-источников как ограничение прав и свобод – 49%. В то же время до 44% уменьшилась доля тех, кто считает, что для укрепления безопасности следовало бы более активно контролировать информацию в интернет-источниках.

Инфографика: КМИС

Среди тех, кто пользуется Telegram-каналами, 43% согласны, что для укрепления защиты государство должно более активно контролировать информацию в интернет-источниках.

В то же время среди тех, кто не пользуется Telegram-каналами, 46% считают такие действия государства ограничением прав и свобод граждан.

Инфографика: КМИС

Опрос проведен по собственной инициативе КМИС в течение 17-23 февраля 2024 года методом телефонных интервью. Были опрошены 1052 респондента, проживающих во всех регионах Украины (кроме АР Крым и других временно оккупированных территорий). Статистическая погрешность выборки – не более 3,4%.

22 января 2024 года КМИС опубликовал исследование об "объединении украинской нации". Что украинцы действительно объединены, считают 69% опрошенных. 25% заявили, что, по их мнению, в украинском обществе происходит раскол.

21 февраля КМИС обнародовал результаты опроса, согласно которому почти 90% украинцев верят в победу Украины в войне. Лишь 4% респондентов более вероятно или безусловно убеждены, что победит Россия.

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