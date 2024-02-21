Серед українців, які вірять у перемогу, 40% впевнені: це станеться через один-два роки – опитування
Абсолютна більшість (85%) українців вірять у перемогу у війні, із них майже 40% впевнені, що це станеться протягом одного чи двох років. Про це свідчать результати січневого опитування Центру Разумкова.
Українців запитали, чи вірять вони у перемогу України у війні. "Так" або "скоріше так" сумарно відповіли майже 85%, "ні" або "скоріше ні" – 8,5%.
За оцінками аналітиків, порівнюючи з попередніми дослідженнями, очікувані терміни настання перемоги стають віддаленішими. Серед тих, хто вірить у перемогу України, 20% вважають, що вона настане до кінця року. 40% респондентів впевнені, що вона відбудеться через один-два роки. 14% сказали, що перемога настане через три-п'ять років.
Майже 22% опитаних сказали, що їм важко відповісти на це питання.
Українців також запитали, що особисто вони розглядають як перемогу у війні. 38% вважають перемогою вигнання російських військ з усієї території України та вихід на державний кордон. Водночас 27% вважають перемогою знищення армії РФ та розпад держави-агресора. 13% респондентів відповіли, що розглядають як перемогу вигнання військ РФ за лінію станом на 23 лютого 2022-го.
Крім цього, 7% респондентів вважатимуть перемогою вигнання російських військ з усієї території України, окрім Криму, а 4% – припинення бойових дій, навіть якщо російські війська залишиться на територіях, які були захоплені внаслідок повномасштабного вторгнення.
Опитування проводилось із 19 до 25 січня 2024 року в рамках програми, що фінансується Агентством США з міжнародного розвитку. Методом особистого інтерв'ю було опитано 2000 респондентів віком від 18 років, які проживають на підконтрольній Україні території. Похибка вибірки не перевищує 2,3%, але додаткові систематичні відхилення вибірки можуть бути зумовлені наслідками російської агресії, зокрема вимушеною евакуацією мільйонів громадян.
- 22 січня КМІС опублікував дослідження, яке свідчить про те, що українська нація об’єднана. Так вважають 69% українців. 25% заявили, що, на їхню думку, в українському суспільстві відбувається розкол.
- 21 лютого КМІС оприлюднив результати опитування, за яким майже 90% українців вірять в перемогу України у війні. Лише 4% респондентів ймовірніше або безумовно переконані, що переможе Росія.
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