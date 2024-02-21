Серед українців, які вірять у перемогу, 40% впевнені: це станеться через один-два роки – опитування

Водночас 20% опитуваних вірять, що Україна переможе у війні до кінця 2024 року

Прапор України (Фото: EРA)

Абсолютна більшість (85%) українців вірять у перемогу у війні, із них майже 40% впевнені, що це станеться протягом одного чи двох років. Про це свідчать результати січневого опитування Центру Разумкова.

Читайте нас в Telegram: тільки важливі та перевірені новини

Українців запитали, чи вірять вони у перемогу України у війні. "Так" або "скоріше так" сумарно відповіли майже 85%, "ні" або "скоріше ні" – 8,5%.

Центр Разумкова

За оцінками аналітиків, порівнюючи з попередніми дослідженнями, очікувані терміни настання перемоги стають віддаленішими. Серед тих, хто вірить у перемогу України, 20% вважають, що вона настане до кінця року. 40% респондентів впевнені, що вона відбудеться через один-два роки. 14% сказали, що перемога настане через три-п'ять років.

Майже 22% опитаних сказали, що їм важко відповісти на це питання.

Центр Разумкова

Українців також запитали, що особисто вони розглядають як перемогу у війні. 38% вважають перемогою вигнання російських військ з усієї території України та вихід на державний кордон. Водночас 27% вважають перемогою знищення армії РФ та розпад держави-агресора. 13% респондентів відповіли, що розглядають як перемогу вигнання військ РФ за лінію станом на 23 лютого 2022-го.

Крім цього, 7% респондентів вважатимуть перемогою вигнання російських військ з усієї території України, окрім Криму, а 4% – припинення бойових дій, навіть якщо російські війська залишиться на територіях, які були захоплені внаслідок повномасштабного вторгнення.

Центр Разумкова

Опитування проводилось із 19 до 25 січня 2024 року в рамках програми, що фінансується Агентством США з міжнародного розвитку. Методом особистого інтерв'ю було опитано 2000 респондентів віком від 18 років, які проживають на підконтрольній Україні території. Похибка вибірки не перевищує 2,3%, але додаткові систематичні відхилення вибірки можуть бути зумовлені наслідками російської агресії, зокрема вимушеною евакуацією мільйонів громадян.

22 січня КМІС опублікував дослідження, яке свідчить про те, що українська нація об’єднана. Так вважають 69% українців. 25% заявили, що, на їхню думку, в українському суспільстві відбувається розкол.

21 лютого КМІС оприлюднив результати опитування, за яким майже 90% українців вірять в перемогу України у війні. Лише 4% респондентів ймовірніше або безумовно переконані, що переможе Росія.

Читайте також: Сирському довіряють 40% українців. Водночас 35% не чули про нього до лютого