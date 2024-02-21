Среди украинцев, верящих в победу, 40% уверены: это произойдет через один-два года – опрос

В то же время 20% опрошенных верят, что Украина победит в войне до конца 2024 года

Флаг Украины (Фото: EРA)

Абсолютное большинство (85%) украинцев верят в победу в войне, из них почти 40% уверены, что это произойдет в течение одного или двух лет. Об этом свидетельствуют результаты январского опроса Центра Разумкова.

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Украинцев спросили, верят ли они в победу Украины в войне. "Да" или "скорее да" суммарно ответили почти 85%, "нет" или "скорее нет" – 8,5%.

Центр Разумкова

По оценкам аналитиков, по сравнению с предыдущими исследованиями, ожидаемые сроки наступления победы становятся более отдаленными. Среди тех, кто верит в победу Украины, 20% считают, что она наступит до конца года. 40% респондентов уверены, что она состоится через один-два года. 14% сказали, что победа наступит через три-пять лет.

Почти 22% опрошенных сказали, что затрудняются ответить на этот вопрос.

Центр Разумкова

Украинцев также спросили, что лично они рассматривают, как победу в войне. 38% считают победой изгнание российских войск со всей территории Украины и выход на государственную границу. В то же время 27% считают победой уничтожение армии РФ и распад государства-агрессора. 13% респондентов ответили, что рассматривают как победу изгнание войск РФ за линию соприкосновения по состоянию на 23 февраля 2022 года.

Кроме этого, 7% респондентов сочтут победой изгнание российских войск со всей территории Украины, кроме Крыма, а 4% – прекращение боевых действий, даже если российские войска останутся на территориях, захваченных в результате полномасштабного вторжения.

Центр Разумкова

Опрос проводился с 19 по 25 января 2024 года в рамках программы, финансируемой Агентством США по международному развитию. Методом личного интервью было опрошено 2000 респондентов от 18 лет, проживающих на подконтрольной Украине территории. Погрешность выборки не превышает 2,3%, но дополнительные систематические отклонения выборки могут быть обусловлены последствиями российской агрессии, в частности вынужденной эвакуацией миллионов граждан.

22 января КМИС опубликовал исследование, свидетельствующее о том, что украинская нация объединена. Так считают 69% украинцев. 25% заявили, что, по их мнению, в украинском обществе происходит раскол.

21 февраля КМИС обнародовал результаты опроса, согласно которому почти 90% украинцев верят в победу Украины в войне. Лишь 4% респондентов более вероятно или безусловно убеждены, что победит Россия.

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