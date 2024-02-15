Сирському довіряють 40% українців. Водночас 35% не чули про нього до лютого – опитування КМІС

Олександр Сирський (Фото: пресслужба ООС)

40% українців довіряють новому головнокомандувачу ЗСУ Олександру Сирському, водночас 35% нічого не знали про нього у лютому 2024 року. Про це свідчать результати опитування Київського міжнародного інституту соціології.

Читайте нас в Telegram: тільки важливі та перевірені новини

21% респондентів заявили, що не довіряють Сирському, ще 4% – не визначилися з відповіддю.

Водночас 35% українців нічого не знали про нього у лютому, і 48% нічого не знали про головкома у грудні поточного року.

Серед тих, хто ознайомлений з діяльністю та біографією Сирського, йому довіряють 62% опитаних і не довіряють 33%. КМІС зазначає, що це дані за лютий. Порівнюючи з груднем, загалом показники не змінилися - 63% проти 29%.

Щодо колишнього головкома ЗСУ Валерія Залужного – у нього найвищий рівень довіри у суспільстві. Йому довіряють 94% українців, не довіряють лише 5%.

ДОВІДКА Опитування проведене КМІС з власної ініціативи упродовж 5-10 лютого. Телефоном опитано 1202 дорослих українці у віці 18 років і старше. 874 інтерв’ю були проведені до 8 лютого включно, тобто до відставки Залужного. Решта 328 інтерв’ю були проведені після відставки 9 і 10 лютого. Статистична похибка вибірки не перевищує 3,2%. Опитування проведене КМІС з власної ініціативи упродовж 5-10 лютого. Телефоном опитано 1202 дорослих українці у віці 18 років і старше. 874 інтерв’ю були проведені до 8 лютого включно, тобто до відставки Залужного. Решта 328 інтерв’ю були проведені після відставки 9 і 10 лютого. Статистична похибка вибірки не перевищує 3,2%.

8 лютого Зеленський звільнив Залужного із посади головнокомандувача ЗСУ і призначив Сирського.

Сирський назвав свої пріоритети на посаді головкома ЗСУ – це збереження життя бійців, зброя, безпілотники, штаби, логістика.

Читайте також: ЗСУ: Росія запустила фейк про загибель бійців 3 штурмової у Селидовому. "Збивають" Сирського