Сирському довіряють 40% українців. Водночас 35% не чули про нього до лютого – опитування КМІС
40% українців довіряють новому головнокомандувачу ЗСУ Олександру Сирському, водночас 35% нічого не знали про нього у лютому 2024 року. Про це свідчать результати опитування Київського міжнародного інституту соціології.
21% респондентів заявили, що не довіряють Сирському, ще 4% – не визначилися з відповіддю.
Водночас 35% українців нічого не знали про нього у лютому, і 48% нічого не знали про головкома у грудні поточного року.
Серед тих, хто ознайомлений з діяльністю та біографією Сирського, йому довіряють 62% опитаних і не довіряють 33%. КМІС зазначає, що це дані за лютий. Порівнюючи з груднем, загалом показники не змінилися - 63% проти 29%.
Щодо колишнього головкома ЗСУ Валерія Залужного – у нього найвищий рівень довіри у суспільстві. Йому довіряють 94% українців, не довіряють лише 5%.
- 8 лютого Зеленський звільнив Залужного із посади головнокомандувача ЗСУ і призначив Сирського.
- Сирський назвав свої пріоритети на посаді головкома ЗСУ – це збереження життя бійців, зброя, безпілотники, штаби, логістика.
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