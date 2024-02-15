Сырскому доверяют 40% украинцев. В то же время 35% не слышали о нем до февраля: опрос КМИС
40% украинцев доверяют новому главнокомандующему ВСУ Александру Сырскому, в то же время 35% ничего не знали о нем в феврале 2024 года. Об этом свидетельствуют результаты опроса Киевского международного института социологии.
21% респондентов заявили, что не доверяют Сырскому, еще 4% – не определились с ответом.
При этом 35% украинцев ничего не знали о нем в феврале, и 48% ничего не знали о главкоме в декабре текущего года.
Среди ознакомленных с деятельностью и биографией Сырского ему доверяют 62% опрошенных и не доверяют 33%. КМИС отмечает, что это данные за февраль. По сравнению с декабрем в целом показатели не изменились – 63% против 29%.
Относительно бывшего главкома ВСУ Валерия Залужного – у него самый высокий уровень доверия в обществе. Ему доверяют 94% украинцев, не доверяют всего 5%.
- 8 февраля Зеленский уволил Залужного с должности главнокомандующего ВСУ и назначил Сырского.
- Сырский назвал свои приоритеты в должности главкома ВСУ – это сохранение жизни бойцов, оружие, беспилотники, штабы, логистика.
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