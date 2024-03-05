49% українців не хочуть, щоб держава контролювала Telegram. Кажуть, це обмеження прав – опитування

У липні 2022 року, навпаки, 60% українців казали, що для безпеки та захисту від ворога держава має контролювати інтернет-ресурси

Фото: iStock/Adem AY

Зросла кількість українців, які вважають, що спроби держави активніше контролювати інформацію у соцмережах, зокрема у Telegram-каналах, обмежують права і свободи громадян. Про це свідчать результати опитування, проведеного Київським міжнародним інститутом соціології.

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У липні 2022 року більшість українців – 60% – погоджувалися, що для зміцнення захисту від ворога держава повинна активніше контролювати інформацію в інтернет-джерелах.

До лютого 2024 року ситуація істотно змінилася, зазначають соціологи.

Наразі більше тих, хто сприймає спроби активніших дій держави щодо інтернет-джерел як обмеження прав і свобод – 49%. Водночас до 44% зменшилася частка тих, хто вважає, що для зміцнення безпеки варто було б більш активно контролювати інформацію в інтернет-джерелах.

Інфографіка: КМІС

Серед тих, хто користується Telegram-каналами, 43% погоджуються, що для зміцнення захисту держава має більш активно контролювати інформацію в інтернет-джерелах.

Водночас серед тих, хто не користується Telegram-каналами, 46% вважають такі дії держави обмеженням прав і свобод громадян.

Інфографіка: КМІС

Опитування проведене за власною ініціативою КМІС упродовж 17-23 лютого 2024 року методом телефонних інтерв’ю. Були опитані 1052 респонденти, які проживають у всіх регіонах України (крім АР Крим та інших тимчасово окупованих територій). Статистична похибка вибірки – не більше 3,4%.

22 січня 2024 року КМІС опублікував дослідження про "об'єднаність української нації". Що українці дійсно об'єднані, вважають 69% опитаних. 25% заявили, що, на їхню думку, в українському суспільстві відбувається розкол.

21 лютого КМІС оприлюднив результати опитування, за яким майже 90% українців вірять у перемогу України у війні. Лише 4% респондентів ймовірніше або безумовно переконані, що переможе Росія.

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