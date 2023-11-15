Контрразведка: Доцент университета в Харькове работал на ГРУ, он задержан – фото

Контрразведка СБУ заявила, что выявила и задержала в Харькове агента российского ГРУ, который корректировал удары оккупантов по военной и критической инфраструктуре.

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Как сообщается, задержан 49-летний доцент одного из университетов Харькова, которого военная разведка РФ дистанционно завербовала уже после начала полномасштабного вторжения.

Агенту была поручена фиксация последствий ракетных и артиллерийских ударов, отслеживание маршрутов перемещений ВСУ и складов боеприпасов и снаряжения. Также он докладывал россиянам о деятельности иностранных волонтерских организаций, сообщает контрразведка.

При обыске в квартире задержанного спецслужбы изъяли мобильный телефон и компьютерную технику с доказательствами сотрудничества с агрессором.

Задержанному сообщено о подозрении в государственной измене в условиях военного положения. В случае вынесения судом обвинительного приговора ему грозит пожизненное заключение.

13 ноября Офис генпрокурора сообщил, что к пожизненному заключению с конфискацией имущества приговорен российский агент, который навел ракеты на Харьковскую областную администрацию и другие гражданские здания.

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