UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Новости компаний
Украинская фактология
Мир азарта
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
LIGA Plus
Промокоды
Crypto
Мир азарта
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Контрразведка: Доцент университета в Харькове работал на ГРУ, он задержан – фото

Цей матеріал також доступний українською
15.11.2023, 10:26
Контрразведка: Доцент университета в Харькове работал на ГРУ, он задержан – фото - Фото
Фото - СБУ

Контрразведка СБУ заявила, что выявила и задержала в Харькове агента российского ГРУ, который корректировал удары оккупантов по военной и критической инфраструктуре.

Объясняем сложные вещи простыми словами – подписывайся на наш YouTube

Как сообщается, задержан 49-летний доцент одного из университетов Харькова, которого военная разведка РФ дистанционно завербовала уже после начала полномасштабного вторжения.

Агенту была поручена фиксация последствий ракетных и артиллерийских ударов, отслеживание маршрутов перемещений ВСУ и складов боеприпасов и снаряжения. Также он докладывал россиянам о деятельности иностранных волонтерских организаций, сообщает контрразведка.

Фото – СБУ

При обыске в квартире задержанного спецслужбы изъяли мобильный телефон и компьютерную технику с доказательствами сотрудничества с агрессором.

Фото – СБУ

Фото – СБУ

Задержанному сообщено о подозрении в государственной измене в условиях военного положения. В случае вынесения судом обвинительного приговора ему грозит пожизненное заключение.

Читайте также: СБУ: Задержали корректировщицу ракет и дронов по "зерновому коридору" и военным – фото

Сергей Бережной
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
войнасбузадержаниеХарьковподозрениеконтрразведкаагент гру

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 