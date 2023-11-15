Контррозвідка: Доцент університету у Харкові працював на ГРУ, його затримано – фото

Контррозвідка СБУ заявила, що виявила та затримала в Харкові агента російського ГРУ, який коригував удари окупантів по військовій та критичній інфраструктурі.

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Як повідомляється, затримано 49-річного доцента одного з університетів Харкова, якого військова розвідка РФ дистанційно завербувала вже після початку повномасштабного вторгнення.

Агенту було доручено фіксацію наслідків ракетних та артилерійських ударів, відстеження маршрутів переміщень ЗСУ та складів боєприпасів і спорядження. Також він доповідав росіянам про діяльність іноземних волонтерських організацій, повідомляє контррозвідка.

Під час обшуку у квартирі затриманого спецслужби вилучили мобільний телефон та комп'ютерну техніку з доказами співпраці з агресором.

Затриманому повідомлено про підозру у державній зраді за умов воєнного стану. У разі винесення судом обвинувального вироку йому загрожує довічне ув'язнення.

13 листопада Офіс генпрокурора повідомив, що до довічного ув'язнення з конфіскацією майна засуджено російського агента, який навів ракети на Харківську обласну адміністрацію та інші цивільні будинки.

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