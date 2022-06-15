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Корабельная группировка РФ в Черном море – три борта на 20 крылатых ракет

Цей матеріал також доступний українською
15.06.2022, 09:54
Корабельная группировка РФ в Черном море – три борта на 20 крылатых ракет - Фото
Корабли ЧФ в бухте Севастополя, иллюстративное фото (Фото - Крым.Реалии)

Россия снова "переформатировала" корабельную группировку в Черном море, мощность ракетного залпа со стороны моря оценивается в 20 крылатых ракет. Об этом сообщило оперативное командование "Юг".

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Сейчас в Черное море выведены два ракетных корабля и один подводный ракетоносец, общая мощность залпа которых составляет 20 крылатых ракет.

Также в море выведен один большой десантный корабль, который демонстрирует "сохранение намерений на десантную операцию", пишет ОК "Юг".

  • Вчера на южном направлении в течение дня оккупационные войска дважды пытались нанести авиационные удары по позициям ВСУ, но понесли существенные потери
Сергей Бережной
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ракетный удар черноморский флот рф
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