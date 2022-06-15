Корабельная группировка РФ в Черном море – три борта на 20 крылатых ракет

Россия снова "переформатировала" корабельную группировку в Черном море, мощность ракетного залпа со стороны моря оценивается в 20 крылатых ракет. Об этом сообщило оперативное командование "Юг".

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Сейчас в Черное море выведены два ракетных корабля и один подводный ракетоносец, общая мощность залпа которых составляет 20 крылатых ракет.

Также в море выведен один большой десантный корабль, который демонстрирует "сохранение намерений на десантную операцию", пишет ОК "Юг".

Вчера на южном направлении в течение дня оккупационные войска дважды пытались нанести авиационные удары по позициям ВСУ, но понесли существенные потери.

Сергей Бережной

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