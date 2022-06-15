Корабельная группировка РФ в Черном море – три борта на 20 крылатых ракет
15.06.2022, 09:54
Корабли ЧФ в бухте Севастополя, иллюстративное фото (Фото - Крым.Реалии)
Россия снова "переформатировала" корабельную группировку в Черном море, мощность ракетного залпа со стороны моря оценивается в 20 крылатых ракет. Об этом сообщило оперативное командование "Юг".
Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное
Сейчас в Черное море выведены два ракетных корабля и один подводный ракетоносец, общая мощность залпа которых составляет 20 крылатых ракет.
Также в море выведен один большой десантный корабль, который демонстрирует "сохранение намерений на десантную операцию", пишет ОК "Юг".
- Вчера на южном направлении в течение дня оккупационные войска дважды пытались нанести авиационные удары по позициям ВСУ, но понесли существенные потери.
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Еще по теме
ВакансииБольше вакансий
ДизайнерРазместить вакансию
Киев • Ligamedia
Последние новости
Комментарии