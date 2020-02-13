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Корниенко: Децентрализацию можно провести до местных выборов

Корниенко: Децентрализацию можно провести до местных выборов - Фото
Александр Корниенко (Фото: пресс-служба Слуги народа/Facebook)
13.02.2020, 10:48

Замглавы фракции Слуга народа Александр Корниенко заявил, что есть план по проведению реформы децентрализации до местных выборов

Реформу децентрализации власти возможно провести до местных выборов. Об этом заявил первый замглавы фракции Слуга народа Александр Корниенко, сообщает Интерфакс-Украина.

"Да, у нас есть план. Можно за две сессии успеть, если планировать в самом начале четвертой сессии 3-4 сентября голосовать 300 (300 голосов за законопроект о внесении изменений в Конституцию о децентрализации власти, - ред.)", - отметил Корниенко.

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По его словам, четвертая сессия начинается 1 сентября, а избирательный процесс на местных выборах – 5 сентября.

Он добавил, что в ближайшие две недели в регионах будут проведены обсуждения законопроекта о внесении изменений в Конституцию о децентрализации власти.  Они пройдут в формате, в котором обсуждался вопрос о рынке земли – на небольших форумах, по нескольку сотен человек.

Корниенко добавил, что параллельно в правительстве дорабатывают перспективные планы объединенных территориальных громад.

Местные выборы должны состояться 25 октября 2020 года.

  • 12 декабря президент Владимир Зеленский в эфире канала 1+1 заявил, что изменения в Конституцию в связи с минскими соглашениями будут касаться децентрализации на всей территории Украины.
  • 13 декабря президент внес в Раду законопроект о децентрализации власти.
  • 16 января законопроект об изменениях в Конституцию в связи с децентрализацией был отозван президентом Владимиром Зеленским и будет доработан перед внесением в Верховную Раду. 

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децентрализация Слуга народа местные выборы Александр Корниенко
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