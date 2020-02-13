Корниенко: Децентрализацию можно провести до местных выборов

Александр Корниенко (Фото: пресс-служба Слуги народа/Facebook)

Реформу децентрализации власти возможно провести до местных выборов. Об этом заявил первый замглавы фракции Слуга народа Александр Корниенко, сообщает Интерфакс-Украина.

"Да, у нас есть план. Можно за две сессии успеть, если планировать в самом начале четвертой сессии 3-4 сентября голосовать 300 (300 голосов за законопроект о внесении изменений в Конституцию о децентрализации власти, - ред.)", - отметил Корниенко.

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По его словам, четвертая сессия начинается 1 сентября, а избирательный процесс на местных выборах – 5 сентября.

Он добавил, что в ближайшие две недели в регионах будут проведены обсуждения законопроекта о внесении изменений в Конституцию о децентрализации власти. Они пройдут в формате, в котором обсуждался вопрос о рынке земли – на небольших форумах, по нескольку сотен человек.

Корниенко добавил, что параллельно в правительстве дорабатывают перспективные планы объединенных территориальных громад.

Местные выборы должны состояться 25 октября 2020 года.

12 декабря президент Владимир Зеленский в эфире канала 1+1 заявил, что изменения в Конституцию в связи с минскими соглашениями будут касаться децентрализации на всей территории Украины.

13 декабря президент внес в Раду законопроект о децентрализации власти.

16 января з аконопроект об изменениях в Конституцию в связи с децентрализацией был отозван президентом Владимиром Зеленским и будет доработан перед внесением в Верховную Раду.

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