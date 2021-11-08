Корниенко сложил полномочия лидера Слуги народа и сосредоточится на работе в Раде
Председатель партии Слуга народа Александр Корниенко заявил о сложении полномочий, чтобы сосредоточиться на работе в Верховной раде. Видеообращение Корниенко опубликовано пресс-службой партии в Facebook.
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"Я принял решение обратиться к съезду политической партии Слуга народа с заявлением о сложении полномочий председателя политической партии Слуга народа", – заявил Корниенко.
По словам Корниенко, после избрания первым вице-спикером Верховной Рады новая должность требует от него работы "в режиме 24/7", и того же требует должность председателя партии. Он хотел бы сконцентрироваться на работе в Раде над продолжением реформы парламента.
Корниенко подчеркнул, что остается в Слуге народа и будет принимать активное участие в жизни партии.
Нового лидера Слуга народа изберет на съезде в ноябре, сообщает пресс-служба партии.
- 7 октября 2021 года Рада проголосовала за отставку на тот момент спикера парламента Дмитрия Разумкова.
- 8 октября спикером Рады был избран Руслан Стефанчук.
- 19 октября на освободившуюся после избрания Стефанчука спикером должность его первого вице-спикера был избран Корниенко.
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