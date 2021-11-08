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Корниенко сложил полномочия лидера Слуги народа и сосредоточится на работе в Раде

Цей матеріал також доступний українською
08.11.2021, 11:35
Корниенко сложил полномочия лидера Слуги народа и сосредоточится на работе в Раде - Фото
Александр Корниенко (Фото: Андрей Нестеренко/пресс-служба Рады)

Председатель партии Слуга народа Александр Корниенко заявил о сложении полномочий, чтобы сосредоточиться на работе в Верховной раде. Видеообращение Корниенко опубликовано пресс-службой партии в Facebook.

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"Я принял решение обратиться к съезду политической партии Слуга народа с заявлением о сложении полномочий председателя политической партии Слуга народа", – заявил Корниенко.

По словам Корниенко, после избрания первым вице-спикером Верховной Рады новая должность требует от него работы "в режиме 24/7", и того же требует должность председателя партии. Он хотел бы сконцентрироваться на работе в Раде над продолжением реформы парламента.

Корниенко подчеркнул, что остается в Слуге народа и будет принимать активное участие в жизни партии.

Нового лидера Слуга народа изберет на съезде в ноябре, сообщает пресс-служба партии.

Денис Юдин
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Слуга народа отставка съезд партии Александр Корниенко
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