UA

Коронавирус. Кабмин может запретить въезд в Украину иностранцам из "красной зоны"

25.08.2020, 16:42
Коронавирус. Кабмин может запретить въезд в Украину иностранцам из
Иллюстративное фото: prostooleh/freepik.com

Запрет не коснется водителей транзитного транспорта и представителей гуманитарных миссий

Кабмин может на 30 дней запретить иностранным гражданам въезд в Украину из стран, которые попали в украинский "красный список" по уровню распространения коронавируса. Об этом шла речь на селекторном совещании в Офисе президента, сообщает его пресс-служба.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Во время совещания было отмечено, что в мире наблюдается рост заболеваемости COVID-19, "поэтому украинское правительство разрабатывает регламент запрета на въезд в Украину иностранных граждан из стран, попадающих в "красную зону" эпидемии, сроком на 30 дней".

В ОП уточнили, что запрет не коснется водителей транзитного транспорта и представителей гуманитарных миссий.

Справка. Сейчас все прибывшие в Украину из "красной зоны" обязаны или придерживаться в течение 14 дней самоизоляции, или в течение суток сдать ПЦР-тест, или приехать на территорию Украины уже с готовыми результатами тестирования, сделанного не позднее чем за 48 часов до момента пересечения границы.
  • 22 августа Украина исключила из "красной зоны" Россию, Молдову, Беларусь, Францию, Египет, Болгарию, Чехию. Признаны эпидемиологически опасными США, Испания, Румыния, Албания, Черногория, Израиль. Полный список.
  • За минувшие сутки в Украине заразились коронавирусом 1658 человек (днем ранее - 1799). 

Вадим Ребрина
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Еще по теме
кабмин карантин коронавирус COVID -19

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
Схемы против Независимости. Топ-10 коррумпированных отраслей и институций Украины

Схемы против Независимости. Топ-10 коррумпированных отраслей и институций Украины
 