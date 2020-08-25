Коронавирус. Кабмин может запретить въезд в Украину иностранцам из "красной зоны"
Запрет не коснется водителей транзитного транспорта и представителей гуманитарных миссий
Кабмин может на 30 дней запретить иностранным гражданам въезд в Украину из стран, которые попали в украинский "красный список" по уровню распространения коронавируса. Об этом шла речь на селекторном совещании в Офисе президента, сообщает его пресс-служба.
Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное
Во время совещания было отмечено, что в мире наблюдается рост заболеваемости COVID-19, "поэтому украинское правительство разрабатывает регламент запрета на въезд в Украину иностранных граждан из стран, попадающих в "красную зону" эпидемии, сроком на 30 дней".
В ОП уточнили, что запрет не коснется водителей транзитного транспорта и представителей гуманитарных миссий.
- 22 августа Украина исключила из "красной зоны" Россию, Молдову, Беларусь, Францию, Египет, Болгарию, Чехию. Признаны эпидемиологически опасными США, Испания, Румыния, Албания, Черногория, Израиль. Полный список.
- За минувшие сутки в Украине заразились коронавирусом 1658 человек (днем ранее - 1799).
Комментарии