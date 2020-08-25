Коронавирус. Кабмин может запретить въезд в Украину иностранцам из "красной зоны"

Запрет не коснется водителей транзитного транспорта и представителей гуманитарных миссий

Кабмин может на 30 дней запретить иностранным гражданам въезд в Украину из стран, которые попали в украинский "красный список" по уровню распространения коронавируса. Об этом шла речь на селекторном совещании в Офисе президента, сообщает его пресс-служба.

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Во время совещания было отмечено, что в мире наблюдается рост заболеваемости COVID-19, "поэтому украинское правительство разрабатывает регламент запрета на въезд в Украину иностранных граждан из стран, попадающих в "красную зону" эпидемии, сроком на 30 дней".

В ОП уточнили, что запрет не коснется водителей транзитного транспорта и представителей гуманитарных миссий.

Справка. Сейчас все прибывшие в Украину из "красной зоны" обязаны или придерживаться в течение 14 дней самоизоляции, или в течение суток сдать ПЦР-тест, или приехать на территорию Украины уже с готовыми результатами тестирования, сделанного не позднее чем за 48 часов до момента пересечения границы.

22 августа Украина исключила из "красной зоны" Россию, Молдову, Беларусь, Францию, Египет, Болгарию, Чехию. Признаны эпидемиологически опасными США, Испания, Румыния, Албания, Черногория, Израиль. Полный список.

За минувшие сутки в Украине заразились коронавирусом 1658 человек ( днем ранее - 1799).

Вадим Ребрина

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