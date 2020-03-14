Коронавирус. Кабмин принял решение экстренно эвакуировать украинцев из Италии

Кабмин поручил Министерству инфраструктуры, Минздраву, МИД и МВД обеспечить неотложную эвакуацию граждан Украины из зоны вспышки новой коронавирусной инфекции COVID-19 в Италии. Об этом сообщает пресс-служба Кабмина.
Решение было принято на внеочередном заседании Кабмина. Правительство обсудило процедуру эвакуации граждан Украины. Государственная таможенная служба должна будет обеспечить оперативное оформление грузов члена экипажа и пассажиров самолета, которые будут осуществлять эвакуацию.
Госпогранслужба должна обеспечить первоочередное осуществление контроля во время пересечения границ Украины.
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