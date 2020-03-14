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Коронавирус. Кабмин принял решение экстренно эвакуировать украинцев из Италии

Коронавирус. Кабмин принял решение экстренно эвакуировать украинцев из Италии - Фото
Коронавирус в Италии (Фото: Matteo Bazzi/ЕРА)
14.03.2020, 15:20

Правительство распорядилось немедленно эвакуировать украинцев из Италии

Кабмин поручил Министерству инфраструктуры, Минздраву, МИД и МВД обеспечить неотложную эвакуацию граждан Украины из зоны вспышки новой коронавирусной инфекции COVID-19 в Италии. Об этом сообщает пресс-служба Кабмина. 

Решение было принято на внеочередном заседании Кабмина. Правительство обсудило процедуру эвакуации граждан Украины. Государственная таможенная служба должна будет обеспечить оперативное оформление грузов члена экипажа и пассажиров самолета, которые будут осуществлять эвакуацию. 

Госпогранслужба должна обеспечить первоочередное осуществление контроля во время пересечения границ Украины.

  • С 12 марта дня в Украине ввели трехнедельный карантин в связи с коронавирусом. Все учебные заведения должны быть закрыты до 3 апреля включительно.
  • С полуночи 17 марта на две недели Украина полностью прекратит регулярные пассажирские авиаперевозки.
  • На сегодняшний день в Украине зарегистрированы три случая заболевания коронавирусом - в Черновицкой и Житомирской областях. Одна из заболевших умерла.
  • 14 марта в Италии было зафиксировано 17 660 случаев заболевания COVID-19, выздоровели – 1439, умерли 1266 человек;

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Владислав Сердюк
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