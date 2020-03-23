Коронавирус. Как после встречи с Зеленским распределили олигархов по Украине

После состоявшейся 16 марта встречи президента Владимира Зеленского с представителями крупного бизнеса, между ними распределили области Украины на время борьбы с коронавирусом. Об этом сообщает в Facebook журналист УП Роман Кравец.
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"Президент просил помогать не только деньгами, но и людьми. Говорит, что "у вас в каждой области есть крупные предприятия, там профессиональные менеджеры, пусть они на местах помогают местной власти", - рассказал собеседник журналистов.
Отмечается, что таким образом олигархи поделили между собой области, в которых сейчас помогают бороться с коронавирусом.
По словам участников встречи, области разделили так:
Ринат Ахметов - Ивано-Франковская, Львовская, Донецкая, Луганская; плюс города, где он влияет как, например, Кривой Рог;
Игорь Коломойский - Запорожская область;
Игорь Палица - Волынская область;
Виктор Пинчук - Днепропетровская область;
Андрей Веревский - Полтавская и Кировоградская области;
Юрий Косюк - Винницкая и Черкасская области;
Андрей Ставницер - Одесская область;
Александр Ярославский - Харьковская область.
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