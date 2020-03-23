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Коронавирус. Как после встречи с Зеленским распределили олигархов по Украине

Коронавирус. Как после встречи с Зеленским распределили олигархов по Украине - Фото
Фото: president.gov.ua
23.03.2020, 17:29

После встречи с Зеленским представителей крупного бизнеса распределили по Украине для борьбы с коронавирусом

После состоявшейся 16 марта встречи президента Владимира Зеленского с представителями крупного бизнеса, между ними распределили области Украины на время борьбы с коронавирусом. Об этом сообщает в Facebook журналист УП Роман Кравец.

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"Президент просил помогать не только деньгами, но и людьми. Говорит, что "у вас в каждой области есть крупные предприятия, там профессиональные менеджеры, пусть они на местах помогают местной власти", - рассказал собеседник журналистов.

Отмечается, что таким образом олигархи поделили между собой области, в которых сейчас помогают бороться с коронавирусом.

По словам участников встречи, области разделили так:

Ринат Ахметов - Ивано-Франковская, Львовская, Донецкая, Луганская; плюс города, где он влияет как, например, Кривой Рог;

Игорь Коломойский - Запорожская область;

Игорь Палица - Волынская область;

Виктор Пинчук - Днепропетровская область;

Андрей Веревский - Полтавская и Кировоградская области;

Юрий Косюк - Винницкая и Черкасская области;

Андрей Ставницер - Одесская область;

Александр Ярославский - Харьковская область.

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Медведева Наталия
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