Коронавирус. Порошенко сообщил о негативном результате теста на COVID-19
Пятый президент намерен с завтрашнего дня вернуться к работе
Пятый президент Петр Порошенко выздоровел от COVID-19. Об этом он сообщил в Facebook.
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"Сегодня получил отрицательный результат теста. Завтра возвращаюсь к работе", – написал Порошенко.
Политик поблагодарил всех украинских врачей, которые борются с COVID-19, и в частности, доктора Ольгу Голубовскую, лечившую его лично, а также уже семь месяцев без выходных "самоотверженно защищает украинцев от коронавируса".
Порошенко назвал медиков настоящими защитниками Украины и поздравил их с наступающим праздником.
Пятый президент обратился к украинцам: "Многое зависит от нас самих. Никому не желаю того, что сам в эти дни переживаю. Надевайте маски, и не на кадык, а на лицо. Мойте руки. С мылом и тщательно. Соблюдайте дистанцию".
- 29 сентября 2020-го Порошенко сообщил, что получил положительный тест на COVID-19, отменил поездки по регионам и лечится дома.
- 3 октября Порошенко госпитализировали в киевскую больницу.
- 7 октября экс-первая леди Марина Порошенко сообщила, что у Порошенко ухудшилось состояние крови – она стала очень густая.
- 12 октября Порошенко выписали из больницы.
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