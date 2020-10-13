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Коронавирус. Порошенко сообщил о негативном результате теста на COVID-19

13.10.2020, 18:14
Коронавирус. Порошенко сообщил о негативном результате теста на COVID-19 - Фото
Петр Порошенко (Фото: скриншот видео Facebook/Петро Порошенко)

Пятый президент намерен с завтрашнего дня вернуться к работе

Пятый президент Петр Порошенко выздоровел от COVID-19. Об этом он сообщил в Facebook.

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"Сегодня получил отрицательный результат теста. Завтра возвращаюсь к работе", – написал Порошенко.

Политик поблагодарил всех украинских врачей, которые борются с COVID-19, и в частности, доктора Ольгу Голубовскую, лечившую его лично, а также уже семь месяцев без выходных "самоотверженно защищает украинцев от коронавируса".

Порошенко назвал медиков настоящими защитниками Украины и поздравил их с наступающим праздником.

Пятый президент обратился к украинцам: "Многое зависит от нас самих. Никому не желаю того, что сам в эти дни переживаю. Надевайте маски, и не на кадык, а на лицо. Мойте руки. С мылом и тщательно. Соблюдайте дистанцию". 

  • 29 сентября 2020-го Порошенко сообщил, что получил положительный тест на COVID-19, отменил поездки по регионам и лечится дома.
  • 3 октября Порошенко госпитализировали в киевскую больницу.
  • 7 октября экс-первая леди Марина Порошенко сообщила, что у Порошенко ухудшилось состояние крови – она стала очень густая.
  • 12 октября Порошенко выписали из больницы.

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Наталия Медведева
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