Коронавирус. В ОАСК поступило 11 исков против карантинных ограничений

Патрулирование парков во время карантина (Фото: пресс-служба КГГА)

С 6 по 9 апреля канцелярия Окружного административного суда Киева зарегистрировала 11 исков к Кабинету министров, обжалующих постановление о введении карантинных ограничений, связанных с распространением коронавируса. Об этом сообщает пресс-служба ОАСК.

Уточняется, что предметом обжалования стали положения постановления КМУ №211 от 11 марта – "О предотвращении распространения на территории Украины острой респираторной болезни COVID -19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2".

В частности, истцы просят суд признать противоправными как отдельные пункты указанного постановления о запрете регулярных перевозок, посещения парков, скверов, работы общепита и т.д., так и целиком все постановление.

Сейчас судом решается вопрос об открытии производств по указанным искам.

17 марта Кабмин ввел усиленные меры борьбы с коронавирусом в Украине: перечень ограничений

3 апреля правительство ужесточило меры карантина.

Вчера руководство страны заявило , что сейчас нельзя говорить о смягчении карантина, особенно с учетом угрозы скопления людей на пасхальные праздники, а постепенное снятие ограничений возможно лишь с мая.