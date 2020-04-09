Коронавирус. В ОАСК поступило 11 исков против карантинных ограничений

С 6 по 9 апреля канцелярия Окружного административного суда Киева зарегистрировала 11 исков к Кабинету министров, обжалующих постановление о введении карантинных ограничений, связанных с распространением коронавируса. Об этом сообщает пресс-служба ОАСК.
Уточняется, что предметом обжалования стали положения постановления КМУ №211 от 11 марта – "О предотвращении распространения на территории Украины острой респираторной болезни COVID -19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2".
В частности, истцы просят суд признать противоправными как отдельные пункты указанного постановления о запрете регулярных перевозок, посещения парков, скверов, работы общепита и т.д., так и целиком все постановление.
Сейчас судом решается вопрос об открытии производств по указанным искам.