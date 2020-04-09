Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив

Коронавирус. В ОАСК поступило 11 исков против карантинных ограничений

Коронавирус. В ОАСК поступило 11 исков против карантинных ограничений - Фото
Патрулирование парков во время карантина (Фото: пресс-служба КГГА)
09.04.2020, 18:35

В Окружной административный суд Киева поступило 11 исков против введения Кабмином ограничений в связи с распространением коронавируса

С 6 по 9 апреля канцелярия Окружного административного суда Киева зарегистрировала 11 исков к Кабинету министров, обжалующих постановление о введении карантинных ограничений, связанных с распространением коронавируса. Об этом сообщает пресс-служба ОАСК.

Уточняется, что предметом обжалования стали положения постановления КМУ №211 от 11 марта – "О предотвращении распространения на территории Украины острой респираторной болезни COVID -19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2".

В частности, истцы просят суд признать противоправными как отдельные пункты указанного постановления о запрете регулярных перевозок, посещения парков, скверов, работы общепита и т.д., так и целиком все постановление.

Сейчас судом решается вопрос об открытии производств по указанным искам.

  • 17 марта Кабмин ввел усиленные меры борьбы с коронавирусом в Украине: перечень ограничений.
  • 3 апреля правительство ужесточило меры карантина. 
  • Вчера руководство страны заявило, что сейчас нельзя говорить о смягчении карантина, особенно с учетом угрозы скопления людей на пасхальные праздники, а постепенное снятие ограничений возможно лишь с мая.
Наталия Медведева
Еще по теме
Напишите нам
карантин иск ОАСК коронавирус
Комментарии
Последние новости
Популярное
Загрузка...
 