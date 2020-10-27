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Коронавирус в Офисе Зеленского. У двух замов Ермака выявили COVID-19

27.10.2020, 13:07
Коронавирус в Офисе Зеленского. У двух замов Ермака выявили COVID-19 - Фото
Андрей Смирнов и Юлия Ковалив (Фото: пресс-служба Офиса президента, коллаж: LIGA.net)

Коронавирус выявили у Смирнова и Ковалив, у самого главы ОП Ермака – отрицательные тесты

Заместители главы Офиса президента Андрея Ермака Андрей Смирнов и Юлия Ковалив заболели коронавирусной болезнью COVID-19. Об этом в комментарии LIGA.net сообщила пресс-секретарь президента Владимира Зеленского Юлия Мендель.

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По ее словам, сейчас оба чиновника находятся на самоизоляции. Деталей об их состоянии Мендель не раскрыла.  В то же время Ковалив написала в Facebook, что COVID-19 выявили у ее мужа и детей. Они чувствуют себя удовлетворительно, лечатся под присмотром врача.

Другой собеседник в руководстве ОП уточнил, что у Ермака подозрений на коронавирус нет, его тесты отрицательные.

Пресс-секретарь президента также добавила, что сам Зеленский здоров, а сотрудники ОП регулярно делают тесты на COVID-19.

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Марк Сировой, Юрий Смирнов
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