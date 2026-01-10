Коррупция в ТЦК и СЗЧ мешают обороноспособности. Буданов анонсировал эффективные решения
Яна Порохня
Редактор новостей LIGA.net
Руководитель Офиса президента Кирилл Буданов подчеркнул две проблемы, которые влияют на обороноспособность Украины. Речь идет о коррупции в системе Территориальных центров комплектования и самовольном оставлении частей (СЗЧ) в армии.
Буданов провел расширенное совещание с руководством Генерального штаба, Сухопутных войск, военной службы правопорядка и руководителями правоохранительных органов. Обсудили противодействие коррупции в системе ТЦК и вопросы СЗЧ в армии.
"Злоупотребление должностными обязанностями и подрыв воинской дисциплины – недопустимы. Изучаем проблематику этих вопросов и готовим понятные и эффективные решения", – подчеркнул он.
- В декабре 2025 года Генштаб ввел изменения, которые делают нецелесообразным совершение СЗЧ для перевода в другую воинскую часть.
- 6 января 2026 года ВАКС признал необоснованными активы экс-начальника Запорожского областного ТЦК на 3,8 млн грн.
- 9 января ГБР сообщило, что в Ровенской области разоблачило чиновника ТЦК, который взял взятку авто. Его взяли под стражу с правом внесения залога более 2 млн грн.
