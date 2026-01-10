Коррупция в ТЦК и СЗЧ мешают обороноспособности. Буданов анонсировал эффективные решения

Глава ОП подчеркнул, что СЗЧ и коррупция сейчас недопустимы

Буданов провел совещание (Фото: t.me/Kyrylo_Budanov_Official)

Руководитель Офиса президента Кирилл Буданов подчеркнул две проблемы, которые влияют на обороноспособность Украины. Речь идет о коррупции в системе Территориальных центров комплектования и самовольном оставлении частей (СЗЧ) в армии.

Буданов провел расширенное совещание с руководством Генерального штаба, Сухопутных войск, военной службы правопорядка и руководителями правоохранительных органов. Обсудили противодействие коррупции в системе ТЦК и вопросы СЗЧ в армии.

"Злоупотребление должностными обязанностями и подрыв воинской дисциплины – недопустимы. Изучаем проблематику этих вопросов и готовим понятные и эффективные решения", – подчеркнул он.