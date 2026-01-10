Корупція у ТЦК та СЗЧ заважає обороноздатності. Буданов анонсував ефективні рішення

Голова ОП наголосив, що СЗЧ та корупція наразі є неприпустимими

Буданов провів нараду (Фото: t.me/Kyrylo_Budanov_Official)

Керівник Офісу президента Кирило Буданов наголосив на двох проблемах, які впливають на обороноздатність України. Йдеться про корупцію в системі Територіальних центрів комплектування і самовільне залишення частин у війську.

Буданов провів розширену нараду з керівництвом Генерального штабу, Сухопутних військ, військової служби правопорядку та очільниками правоохоронних органів. Обговорили протидію корупції у системі ТЦК та питання СЗЧ в армії.

"Зловживання посадовими обов’язками та підрив військової дисципліни – неприпустимі. Вивчаємо проблематику цих питань та готуємо зрозумілі й ефективні рішення", – наголосив він.