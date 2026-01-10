Корупція у ТЦК та СЗЧ заважає обороноздатності. Буданов анонсував ефективні рішення
Яна Порохня
Редакторка новин LIGA.net
Керівник Офісу президента Кирило Буданов наголосив на двох проблемах, які впливають на обороноздатність України. Йдеться про корупцію в системі Територіальних центрів комплектування і самовільне залишення частин у війську.
Буданов провів розширену нараду з керівництвом Генерального штабу, Сухопутних військ, військової служби правопорядку та очільниками правоохоронних органів. Обговорили протидію корупції у системі ТЦК та питання СЗЧ в армії.
"Зловживання посадовими обов’язками та підрив військової дисципліни – неприпустимі. Вивчаємо проблематику цих питань та готуємо зрозумілі й ефективні рішення", – наголосив він.
- У грудні 2025 року Генштаб ввів зміни, які роблять недоцільним скоєння СЗЧ для переведення до іншої військової частини.
- 6 січня 2026 року ВАКС визнав необґрунтованими активи ексначальника Запорізького обласного ТЦК на 3,8 млн грн.
- 9 січня ДБР повідомило, що на Рівненщині викрило посадовця ТЦК, який отримав авто за хабар. Його узяли під варту з правом внесення застави понад 2 млн грн.
