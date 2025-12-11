Генштаб ввів зміни, які роблять недоцільним скоєння СЗЧ для переведення до іншої в/ч

Військові, які після СЗЧ повернулися до батальйонів резерву, направляються до всіх бойових бригад, що потребують поповнення, заявили в Генштабі

Генеральний штаб Збройних Сил України змінив механізми переведення військовослужбовців між частинами, ці нововведення роблять недоцільним самовільне залишення частини з надією перевестися до обраної в/ч. Про це повідомив Генштаб.

У Генштабі стверджують, що здійснюють кроки щодо спрощення механізмів переміщення військових між в/ч та відходу від "паперової армії". Запроваджено спрощений механізм надсилання в електронному вигляді рекомендаційного листа на військового від частини, у яку він бажає перевестися, до частини, де він проходить службу.

Запроваджений механізм гарантує, що лист обов’язково буде розглянутий командиром в/ч у найкоротший термін, наголосили в Генштабі.

Завдяки цьому військовий не матиме необхідності звертатися з листом до командирів нижчої ланки (відділення, взводу, роти, батальйону), що зменшує суб’єктивні чинники в ухваленні рішень та кількість погоджень керівниками структурних підрозділів.

Крім того, спрощено механізм призначення військових, які повернулися після СЗЧ, на посади до нових в/ч. Змінами виключено проміжні ланки в опрацюванні документів, зокрема армійський корпус, оперативне командування тощо. Документи на призначення подаються напряму від частини до Генштабу.

Ці кроки покликані пришвидшити призначення військових на посади, зробити процес їх переведення прозорішим та усунути маніпуляції окремих посадовців щодо перешкоджання таким переведенням.

Запроваджені зміни не змінюють умови повернення до служби після СЗЧ.

"Водночас слід зазначити, що ці зміни роблять недоцільним скоєння СЗЧ військовослужбовцями з надією перевестися до обраної військової частини", – йдеться у повідомленні.

Рекомендаційні листи, які тепер стають суто електронними, не мають бути способом перевестися з бойової бригади, яка виконує завдання на активній ділянці фронту, до в/ч з більш комфортними умовами служби.

Для переведення між частинами існують інші законні внормовані інструменти, а не СЗЧ, акцентували в Генштабі.

Водночас там наголосили, що військові, які після СЗЧ повернулися до батальйонів резерву, направляються до всіх бойових бригад, що потребують поповнення, зокрема й до десантно-штурмових та штурмових частин.

Раніше hromadske писало, що військові, які здійснили СЗЧ, можуть добровільно повернутися у свою частину. Інакше вони потраплятимуть у батальйони резерву, де їх розподілятимуть у підрозділи пріоритетного комплектування. За даними медіа, деякі бригади вже отримали відповідне попередження.

У жовтні ОГП повідомляв LIGA.net , що з січня 2022 року до серпня 2025-го в Україні порушили понад 270 000 кримінальних проваджень за статтями про самовільне залишення частини й дезертирство, проте лише 5% з них дійшли до суду.

