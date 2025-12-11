Генштаб ввел изменения, делающие нецелесообразным совершение СЗЧ для перевода в другую в/ч

Военные, которые после СЗЧ вернулись в батальоны резерва, направляются во все боевые бригады, нуждающиеся в пополнении, заявили в Генштабе

Военный (Иллюстративное фото: Генштаб)

Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины изменил механизмы перевода военнослужащих между частями, эти нововведения делают нецелесообразным самовольное оставление части с надеждой перевестись в выбранную в/ч. Об этом сообщил Генштаб.

В Генштабе утверждают, что осуществляют шаги по упрощению механизмов перемещения военных между в/ч и отхода от "бумажной армии". Введен упрощенный механизм отправки в электронном виде рекомендательного письма на военного от части, в которую он желает перевестись, в часть, где он проходит службу.

Введенный механизм гарантирует, что письмо обязательно будет рассмотрено командиром в/ч в кратчайшие сроки, отметили в Генштабе.

Благодаря этому военный не будет иметь необходимости обращаться с письмом к командирам низшего звена (отделения, взвода, роты, батальона), что уменьшает субъективные факторы в принятии решений и количество согласований руководителями структурных подразделений.

Кроме того, упрощен механизм назначения военных, вернувшихся после СЗЧ, на должности в новые в/ч. Изменениями исключены промежуточные звенья в обработке документов, в частности армейский корпус, оперативное командование и тому подобное. Документы на назначение подаются напрямую от части в Генштаб.

Эти шаги призваны ускорить назначение военных на должности, сделать процесс их перевода прозрачным и устранить манипуляции отдельных чиновников по препятствованию таким переводам.

Введенные изменения не меняют условия возвращения к службе после СЗЧ.

"Вместе с тем следует отметить, что эти изменения делают нецелесообразным совершение СЗЧ военнослужащими с надеждой перевестись в выбранную воинскую часть", – говорится в сообщении.

Рекомендательные письма, которые теперь становятся сугубо электронными, не должны быть способом перевестись из боевой бригады, выполняющей задачи на активном участке фронта, в в/ч с более комфортными условиями службы.

Для перевода между частями существуют другие законные нормированные инструменты, а не СЗЧ, акцентировали в Генштабе.

В то же время там отметили, что военные, которые после СЗЧ вернулись в батальоны резерва, направляются во все боевые бригады, требующие пополнения, в том числе и в десантно-штурмовые и штурмовые части.

Ранее hromadske писало, что военные, осуществившие СЗЧ, могут добровольно вернуться в свою часть. Иначе они будут попадать в батальоны резерва, где будут распределяться в подразделения приоритетного комплектования. По данным медиа, некоторые бригады уже получили соответствующее предупреждение.

В октябре ОГП сообщал LIGA.net , что с января 2022 года до августа 2025-го в Украине возбудили более 270 000 уголовных производств по статьям о самовольном оставлении части и дезертирстве, однако только 5% из них дошли до суда.

10 декабря в прокуратуре заявили об ограничении доступа к информации о военных уголовных правонарушениях, в частности по СОЧ и дезертирству.