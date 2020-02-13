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Коррупция в военной прокуратуре. Офис генпрокурора открыл дело

Коррупция в военной прокуратуре. Офис генпрокурора открыл дело - Фото
Иллюстративное фото: depositphotos.com
13.02.2020, 14:16

Офис генпрокурора открыл дело о возможном получении первым экс-заместителем военного прокурора неправомерной выгоды

Офис генпрокурора открыл дело о возможном получении взятки в особо крупных размерах бывшим первым заместителем главного военного прокурора. Об этом сообщает пресс-служба ОГП.

По данным ОГП, дело открыто на основании сообщений из СМИ. 

"Начато производство относительно возможного совершения бывшим первым заместителем Главного военного прокурора преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 368 УК, то есть получение должностным лицом, занимающим особо ответственное положение неправомерной выгоды в особо крупном размере за непривлечение лиц к уголовной ответственности", - заявляют в ОГП. 

  • 29 октября в полиции Киева заявили о задержании во время получения взятки в размере $40000 главного специалиста Нацбанка.
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