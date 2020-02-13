Коррупция в военной прокуратуре. Офис генпрокурора открыл дело

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Офис генпрокурора открыл дело о возможном получении взятки в особо крупных размерах бывшим первым заместителем главного военного прокурора. Об этом сообщает пресс-служба ОГП.

По данным ОГП, дело открыто на основании сообщений из СМИ.

"Начато производство относительно возможного совершения бывшим первым заместителем Главного военного прокурора преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 368 УК, то есть получение должностным лицом, занимающим особо ответственное положение неправомерной выгоды в особо крупном размере за непривлечение лиц к уголовной ответственности", - заявляют в ОГП.