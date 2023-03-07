Кошмар для артиллерии России: за день – минус 23 установки и за тысячу оккупантов: потери
По состоянию на утро 7 марта, по подсчетам Генерального штаба Вооруженных Сил Украины, ориентировочное число потерь оккупационных войск России с начала полномасштабного вторжения в конце февраля 2022 года составляет уже 154 830 военнослужащих ВС РФ.
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За прошедшие сутки ВСУ вывели из строя или захватили 11 бронемашин, свыше 20 артиллерийских систем, самолет, почти десяток танков, 16 единиц автотехники/автоцистерн и три единицы ПВО врага.
Также 6 марта уничтожено свыше тысячи человек личного состава врага.
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Суммарные боевые потери россиян с 24 февраля 2022 года по 6 марта 2023-го включительно:
личного состава — около 154 830 человек (+1060 за прошедшие сутки);
танков — 3432 (+9);
боевых бронированных машин — 6714 (+11);
артиллерийских систем — 2456 (+23);
РСЗО — 488 (-);
средств ПВО — 253 (+3);
самолетов — 303 (+1);
вертолетов — 289 (-);
автотехники и автоцистерн — 5323 (+16);
кораблей/катеров — 18 (-);
БПЛА оперативно-тактического уровня — 2095 (+9);
спецтехники — 236 (+2);
крылатых ракет — 873 (-).
- Приезды генералов в Бахмут — это "маркер того, что мы будем сражаться за каждый метр", заявили в ВСУ.
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