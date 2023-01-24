Космическая разведка России разваливается: не хватает электроники из-за санкций – ГУР
Главное управление разведки утверждает, что космическая разведка страны-оккупанта России "коллапсирует" под влиянием международных санкций, приводя в пример АО "Информационные спутниковые системы имени академика М.Ф. Решетнева" в закрытом городе Железногорск, которое попало под международные санкции за войну РФ против Украины.
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По информации разведчиков, на объектах стратегически важного для врага предприятия оборонпрома российские конструкторы и ученые среди прочего разрабатывают так называемые "большие глаза" — средства ведения космической разведки, в частности:
→ "Репей" – проект перспективной высокоорбитальной системы ведения радиоэлектронной разведки;
→ "Геракл-КВ" – проект комплекса глобальной космической командно-ретрансляционной системы;
→ "Сфера" – проект единой системы спутниковой связи третьего этапа.
"Производство ключевых элементов перечисленных объектов де-факто остановлено из-за острой нехватки компонентов электроники как иностранного, так и российского производства", – подчеркнули в ГУР.
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Речь идет об отсутствии "сотен тысяч" элементов аппаратуры для космических модулей.
С учетом такой ситуации плановые сроки завершения научно-исследовательских работ сорваны и перенесены на несколько лет, пишет разведка: по проекту "Репей" – с 2022 на 2024 год, "Геракл-КВ" – с 2023 на 2025 год, и "Сфера" – с 2025 на 2027-й.
В разведке прогнозируют, что из-за санкций и мобилизации на войну против Украины под угрозой прекращения существования "вскоре окажутся еще несколько отраслей российской экономики".
- В конце 2022 года в Минобороны Эстонии заявили, что санкции не меняют политику РФ.
- В январе 2023 года санкции, изоляция и протесты опустили валюту Ирана до рекордного минимума.
- 12 января МИД опроверг сообщение, что Беларусь избежала части санкций, "потому что Украина просила".
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