Космическая разведка России разваливается: не хватает электроники из-за санкций – ГУР

Главное управление разведки утверждает, что космическая разведка страны-оккупанта России "коллапсирует" под влиянием международных санкций, приводя в пример АО "Информационные спутниковые системы имени академика М.Ф. Решетнева" в закрытом городе Железногорск, которое попало под международные санкции за войну РФ против Украины.

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По информации разведчиков, на объектах стратегически важного для врага предприятия оборонпрома российские конструкторы и ученые среди прочего разрабатывают так называемые "большие глаза" — средства ведения космической разведки, в частности:

→ "Репей" – проект перспективной высокоорбитальной системы ведения радиоэлектронной разведки;

→ "Геракл-КВ" – проект комплекса глобальной космической командно-ретрансляционной системы;

→ "Сфера" – проект единой системы спутниковой связи третьего этапа.

"Производство ключевых элементов перечисленных объектов де-факто остановлено из-за острой нехватки компонентов электроники как иностранного, так и российского производства", – подчеркнули в ГУР.

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Речь идет об отсутствии "сотен тысяч" элементов аппаратуры для космических модулей.

С учетом такой ситуации плановые сроки завершения научно-исследовательских работ сорваны и перенесены на несколько лет, пишет разведка: по проекту "Репей" – с 2022 на 2024 год, "Геракл-КВ" – с 2023 на 2025 год, и "Сфера" – с 2025 на 2027-й.

В разведке прогнозируют, что из-за санкций и мобилизации на войну против Украины под угрозой прекращения существования "вскоре окажутся еще несколько отраслей российской экономики".

Євген Пилипенко

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