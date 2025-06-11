Косово примет депортированных из США мигрантов

Пока речь идет о размещении 50 человек в год

Косово (Иллюстративное фото: Depositphotos)

Косово согласилось принять мигрантов, депортированных из Соединенных Штатов, с первоначальным планом в 50 депортированных в год. Об этом сообщает Reuters.

Соединенные Штаты ищут партнеров для принятия граждан третьих стран для реализации обещания президента США Дональда Трампа по рекордному уровню депортаций. Косово приняло предложение.

"Правительство выразило готовность принять участие с возможностью выбирать лиц из предложенного пула при условии, что они соответствуют определенным критериям, связанным с верховенством права и общественным порядком", – говорится в сообщении правительства Косово.

В заявлении власти частично признанной балканской страны также выражают благодарность США за многолетнюю поддержку. Об условиях, при которых Косово разместит у себя мигрантов, не сообщается.

У Косово уже есть соглашение о принятии 300 заключенных из Дании, начиная с 2027 года, в обмен на 210 миллионов евро в течение следующего десятилетия. Также страна выражала заинтересованность в принятии депортированных из Великобритании.