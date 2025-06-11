Косово прийме депортованих зі США мігрантів

Поки йдеться про розміщення 50 людей на рік

Косово (Ілюстративне фото: Depositphotos)

Косово погодилося прийняти мігрантів, депортованих зі Сполучених Штатів, з початковим планом у 50 депортованих на рік. Про це повідомляє Reuters.

Сполучені Штати шукають партнерів для прийняття громадян третіх країн для реалізації обіцянки президента США Дональда Трампа щодо рекордного рівня депортацій. Косово прийняло пропозицію.

"Уряд висловив готовність взяти участь із можливістю обирати осіб із запропонованого пулу за умови, що вони відповідають певним критеріям, пов’язаним із верховенством права та громадським порядком", – йдеться у повідомленні уряду Косова.

У заяві влада частково визнаної балканської країни також висловлює вдячність США за багаторічну підтримку. Про умови, за яких Косово розмістить у себе мігрантів, не повідомляється.

Косово вже має угоду про прийняття 300 ув'язнених з Данії, починаючи з 2027 року, в обмін на 210 мільйонів євро протягом наступного десятиліття. Також країна висловлювала зацікавленість у прийнятті депортованих з Великої Британії.