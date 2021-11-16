"Ковидная" помощь бизнесу и штрафы за продажу лекарств детям: чем сегодня займется Рада
Сегодня Верховная Рада планирует проголосовать за ускоренное рассмотрение нескольких "ковидных" законопроектов, в том числе о направлении 3 млрд грн владельцам малого и среднего бизнеса в регионах из красной карантинной зоны. Повестка опубликована на официальном сайте парламента.
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В начале заседания принесут присягу трое нардепов от Слуги народа: Сергей Кострийчук (войдет в Раду вместо новоизбранного министра по вопросам реинтеграции Ирины Верещук), Виталий Войцеховский (победил на выборах на 197-м округе в Черкасской области) и Сергей Козырь (победил на выборах на 184-м округе в Херсонской области).
Также Рада рассмотрит сокращение сроков на регистрацию альтернативных проектов и ускоренное рассмотрение:
- №6297, о направлении 3 млрд грн помощи бизнесу в регионах из красной зоны карантина;
- №6293, об упрощенной процедуре закупок кислородных станций для опорных больниц;
- №6298, о направлении 2,5 млрд грн на большое строительство, субвенцию на социокультурные проекты и формирование уставного капитала национального авиаперевозчика.
В первом чтении рассмотрят законопроекты:
- №5387 о продлении сроков перевода судей в новые суды в связи с образованием и ликвидацией районов;
- №4360, об обеспечении надлежащего уведомления участников судебного процесса и направлении копий судебных решений;
- №5490, о внесении изменений в Кодекс об административных правонарушениях касательно полномочий высших специализированных судов по рассмотрению дел об административных правонарушениях;
- №5707, о правотворческой деятельности ("закон о законах").
Во втором чтении планируется рассмотреть законопроект №3504 о внедрении института медиации (подано 562 поправки).
Также во втором чтении нардепы должны рассмотреть законопроект №5123-1 об ответственности за продажу лекарств малолетним лицам (штрафы могут составлять от 6800 до 23 800 грн).
- 15 июля 2021-го Рада приняла закон о запрете продажи лекарственных средств лицам, не достигшим 14 лет.
- 6 августа его подписал президент. Авторы законопроекта объясняли его необходимость ростом числа попыток самоубийств с использованием лекарств.
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