UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

"Ковидная" помощь бизнесу и штрафы за продажу лекарств детям: чем сегодня займется Рада

Цей матеріал також доступний українською
16.11.2021, 09:40
Верховная Рада (Фото: пресс-служба Слуги народа/Facebook)

Сегодня Верховная Рада планирует проголосовать за ускоренное рассмотрение нескольких "ковидных" законопроектов, в том числе о направлении 3 млрд грн владельцам малого и среднего бизнеса в регионах из красной карантинной зоны. Повестка опубликована на официальном сайте парламента.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

В начале заседания принесут присягу трое нардепов от Слуги народа: Сергей Кострийчук (войдет в Раду вместо новоизбранного министра по вопросам реинтеграции Ирины Верещук), Виталий Войцеховский (победил на выборах на 197-м округе в Черкасской области) и Сергей Козырь (победил на выборах на 184-м округе в Херсонской области).

Также Рада рассмотрит сокращение сроков на регистрацию альтернативных проектов и ускоренное рассмотрение:

- №6297, о направлении 3 млрд грн помощи бизнесу в регионах из красной зоны карантина;
- №6293, об упрощенной процедуре закупок кислородных станций для опорных больниц;
- №6298, о направлении 2,5 млрд грн на большое строительство, субвенцию на социокультурные проекты и формирование уставного капитала национального авиаперевозчика.

В первом чтении рассмотрят законопроекты:

- №5387 о продлении сроков перевода судей в новые суды в связи с образованием и ликвидацией районов;
- №4360, об обеспечении надлежащего уведомления участников судебного процесса и направлении копий судебных решений;
- №5490, о внесении изменений в Кодекс об административных правонарушениях касательно полномочий высших специализированных судов по рассмотрению дел об административных правонарушениях;
- №5707, о правотворческой деятельности ("закон о законах").

Во втором чтении планируется рассмотреть законопроект №3504 о внедрении института медиации (подано 562 поправки).

Также во втором чтении нардепы должны рассмотреть законопроект №5123-1 об ответственности за продажу лекарств малолетним лицам (штрафы могут составлять от 6800 до 23 800 грн).

  • 15 июля 2021-го Рада приняла закон о запрете продажи лекарственных средств лицам, не достигшим 14 лет.
  • 6 августа его подписал президент. Авторы законопроекта объясняли его необходимость ростом числа попыток самоубийств с использованием лекарств.
Оксана Житнюк
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
верховная рада вакцинация присяга повестка локдаун Сергей Козырь Виталий Войцеховский Сергей Кострийчук
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
DevOps з досвідом роботи від 3х років
Киев Semantrum
Керівник відділу контенту
Киев Semantrum
Керівник служби охорони
Киев Група Компаній ЛІГА
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 