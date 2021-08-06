Покупать лекарства можно будет только с 14 лет. Зеленский подписал закон

Президент Владимир Зеленский подписал закон о запрете продажи лекарств детям. Об этом сообщает пресс-служба президента.

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Зеленский подписал закон о запрете продажи лекарственных средств лицам, не достигшим 14 лет. Запрет направлен на предотвращение несчастных случаев, сообщает пресс-служба Зеленского и отмечает, что часто в аптеках препараты, которые должны отпускаться только по рецепту, можно купить без него.

Авторы законопроекта, нардепы из Слуги народа Сергей Кузьминых, Михаил Радуцкий, Ярослав Дубневич и другие, объясняют его необходимость ростом числа попыток самоубийства с использованием лекарств.

Закон запрещает продажу лекарств детям как в аптеках, так и по интернету и с помощью доставки.

Закон вступит в силу на следующий день после публикации.

2 июня 2021 года закон о запрете продажи лекарств детям был одобрен Радой в первом чтении.

15 июля закон был окончательно принят парламентом.

Денис Юдин

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