Кравчук об идее Зеленского о всеобщей мобилизации: "Это нормальный ответ патриота"

Заявление президента Владимира Зеленского о возможности всеобщей мобилизации украинцев в случае, если РФ нападет на страну с Крыма, является нормальным ответом человека, который любит свою землю. Об этом заявил глава украинской делегации в ТКГ и первый президент Леонид Кравчук в эфире телеканала Украина 24.

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Он отметил, что многое зависит от вопросов, которые задаются и в данном случае журналисты задали Зеленскому вопрос: "Если бы из Крыма было нападение России, как бы вела себя Украина?"

"Вопрос был бы "если бы", поэтому ответ был в том же ракурсе", – подчеркнул Кравчук, добавив, что президент не мог ответить иначе.

"Это нормальный ответ патриота Украины, человека, который любит свою землю", заявил первый президент.

25 декабря Зеленский заявил, что в случае нападения России на Украину со стороны временно оккупированного РФ Крыма "будет большая война" и всеобщая мобилизация – мужчин и женщин.

В ВСУ отнеслись к этой идее отрицательно, заявив, что украинцы не готовы к такому идеологически, а также не обучены держать оружие в руках.

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Дарья Мостовая

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