UA

Кравчук об идее Зеленского о всеобщей мобилизации: "Это нормальный ответ патриота"

27.12.2020, 08:40
Кравчук об идее Зеленского о всеобщей мобилизации:
Леонид Кравчук (Фото: пресс-служба президента)

Заявление президента Владимира Зеленского о возможности всеобщей мобилизации украинцев в случае, если РФ нападет на страну с Крыма, является нормальным ответом человека, который любит свою землю. Об этом заявил глава украинской делегации в ТКГ и первый президент Леонид Кравчук в эфире телеканала Украина 24.

Присоединяйтесь к Instagram LIGA.net – здесь только то, о чем вы не можете не знать

Он отметил, что многое зависит от вопросов, которые задаются и в данном случае журналисты задали Зеленскому вопрос: "Если бы из Крыма было нападение России, как бы вела себя Украина?"

"Вопрос был бы "если бы", поэтому ответ был в том же ракурсе", – подчеркнул Кравчук, добавив, что президент не мог ответить иначе.

"Это нормальный ответ патриота Украины, человека, который любит свою землю", заявил первый президент.

  • 25 декабря Зеленский заявил, что в случае нападения России на Украину со стороны временно оккупированного РФ Крыма "будет большая война" и всеобщая мобилизация – мужчин и женщин.
  • В ВСУ отнеслись к этой идее отрицательно, заявив, что украинцы не готовы к такому идеологически, а также не обучены держать оружие в руках.

Читайте также: Зеленский о конфликте с РФ: Все умрут здесь, но независимость страны никто не отдаст

Дарья Мостовая
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Методолог 1С
Киев Sport Life
Операційний менеджер
Киев Медіа холдинг Ligamedia
Консультант 1С
Киев Sport Life
Разместить вакансию
Леонид Кравчук Владимир Зеленский Россия Крым нападение мобилизация

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
Археология Рождества

ИсторииАрхеология Рождества
 