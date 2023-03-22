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Кремль готовится к долгой конфронтации, мир тоже должен быть к ней готов – премьер Эстонии

Цей матеріал також доступний українською
22.03.2023, 21:23
Кремль готовится к долгой конфронтации, мир тоже должен быть к ней готов – премьер Эстонии - Фото
Кая Каллас (Фото - Facebook Kaja Kallas)

Россия подготовилась к длительной конфронтации, и страны Европы тоже должны быть к ней готовы. Об этом написала в Twitter премьер-министр Эстонии Кая Каллас

Каллас отреагировала на публикацию Politico, в которой обсуждались намерения стран-членов НАТО повысить оборонные расходы до 3% ВВП. 

"Россия подготовилась к длительному противостоянию, и мы тоже должны (к нему подготовиться)", – написала Каллас.

Она отметила, что Эстония значительно увеличила свой оборонный бюджет и намерена к 2024 году довести его до 3% ВВП.

Она считает, что в сложившейся ситуации "2% ВВП на оборонные расходы должны быть нижним уровнем, а не потолком".

  • Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг высказался за существенное увеличение оборонных бюджетов стран-членов Альянса. При этом не все страны НАТО готовы увеличивать военные расходы.
  • 14 марта командующий дивизией Сил обороны Эстонии генерал-майор Вейко-Велло Пальм сказал, что Эстония находится в "относительно хорошем положении", так как обеспечила полное заполнение складов с боеприпасами, однако таких складов все равно нужно больше. 
Сергій Бережний
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нато эстония оборона бюджет Кая Каллас
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