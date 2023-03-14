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Военные Эстонии: Склады боеприпасов полны, но опыт Украины показал, что нужно еще больше

Цей матеріал також доступний українською
14.03.2023, 15:23
Военные Эстонии: Склады боеприпасов полны, но опыт Украины показал, что нужно еще больше - Фото
Вейко-Велло Пальм (Фото - скриншот из видео)

Эстония находится в "относительно хорошем положении", так как обеспечила полное заполнение складов с боеприпасами, однако таких складов все равно нужно больше. Об этом заявил в телеэфире командующий дивизией Сил обороны Эстонии генерал-майор Вейко-Велло Пальм.

По мнению генерала, по сравнению с другими союзниками по НАТО, Эстония в "относительно хорошем положении", так как заполнила до максимума свои склады боеприпасов. 

"Уроки войны в Украине показали, что склады должны быть полны, и в Эстонии они полны", – сказал Пальм.

При этом, отметил генерал, как военный он хотел бы, чтобы "склады для боеприпасов были еще больше и чтобы эти более вместительные склады были заполнены", а также он хотел бы видеть "заполненными склады других наших союзников и друзей".

Пальм считает, что страны Европы на протяжении последних 30 лет уделяли слишком мало внимания поддержанию обороноспособности и делали явно недостаточные инвестиции в новые вооружения, и поэтому сейчас "кормятся старым жиром". 

Он также сказал, что Эстония одной из первых стала помогать Украине оружием со своих складов. 

"Мы отдали 90-мм противотанковые орудия и приобрели взамен современные самонаводящиеся ракетные системы. Мы отдали 122-мм орудия, для которых у нас уже не расчетов, и хотим заменить их новыми, более современными и эффективными системами", – сказал генерал.

Он также добавил, что Эстония сейчас закупает самонаводящиеся боеприпасы, которые не засекаются радарами. 

Как заявил Пальм, Эстония внесла серьезный вклад в успех будущего контрнаступления ВСУ, хотя, возможно, этим весенним наступлением и не удастся окончательно вытеснить всех российских оккупантов из Украины. 

Сергій Бережний
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