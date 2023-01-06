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Кремль может готовить ядерные провокации в Крыму и Беларуси – ГУР

Цей матеріал також доступний українською
06.01.2023, 16:53
Кремль может готовить ядерные провокации в Крыму и Беларуси – ГУР - Фото
Андрей Юсов (Скриншот видео)

Российский диктатор Владимир Путин рассматривает возможность осуществления ядерных провокаций во временно оккупированном Крыму и в Беларуси. Так считает представитель Главного управления разведки Минобороны Андрей Юсов.

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Юсов заявил, что исключать угрозу ядерного удара со стороны России нельзя и что ГУР располагает информацией, что временно оккупированный Крым и территория Беларуси, которая находится под фактическим контролем Кремля, рассматриваются Путиным как возможные площадки для осуществления провокаций с использованием ядерного оружия.

"Вся такая информация отслеживается", – сказал Юсов.

Сергій Бережний
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