Кремль может готовить ядерные провокации в Крыму и Беларуси – ГУР

Российский диктатор Владимир Путин рассматривает возможность осуществления ядерных провокаций во временно оккупированном Крыму и в Беларуси. Так считает представитель Главного управления разведки Минобороны Андрей Юсов.

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Юсов заявил, что исключать угрозу ядерного удара со стороны России нельзя и что ГУР располагает информацией, что временно оккупированный Крым и территория Беларуси, которая находится под фактическим контролем Кремля, рассматриваются Путиным как возможные площадки для осуществления провокаций с использованием ядерного оружия.

"Вся такая информация отслеживается", – сказал Юсов.

2 января представитель ГУР сказал, что военная разведка Украины постоянно следит за перемещением российского ядерного оружия.

4 января глава ГУР Кирилл Буданов заявил, что Украина будет настаивать на ядерном разоружении России.

Сергій Бережний

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