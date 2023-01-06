Кремль может готовить ядерные провокации в Крыму и Беларуси – ГУР
06.01.2023, 16:53
Андрей Юсов (Скриншот видео)
Российский диктатор Владимир Путин рассматривает возможность осуществления ядерных провокаций во временно оккупированном Крыму и в Беларуси. Так считает представитель Главного управления разведки Минобороны Андрей Юсов.
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Юсов заявил, что исключать угрозу ядерного удара со стороны России нельзя и что ГУР располагает информацией, что временно оккупированный Крым и территория Беларуси, которая находится под фактическим контролем Кремля, рассматриваются Путиным как возможные площадки для осуществления провокаций с использованием ядерного оружия.
"Вся такая информация отслеживается", – сказал Юсов.
- 2 января представитель ГУР сказал, что военная разведка Украины постоянно следит за перемещением российского ядерного оружия.
- 4 января глава ГУР Кирилл Буданов заявил, что Украина будет настаивать на ядерном разоружении России.
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