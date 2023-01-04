"Не имеют права". Буданов настоял на ядерном разоружении РФ или на надзоре за ее арсеналом

Начальник Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов настаивает на ядерном разоружении России. Об этом он сообщил в интервью каналу ABC News.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

По его словам, единственный оставшийся вопрос по России — это ее ядерный арсенал.

"Есть неконтролируемый режим, который заставит весь мир осознать необходимость денуклеаризации России или, по крайней мере, международного надзора за ее ядерным арсеналом", — сказал Буданов.

Он отметил, что террористическая страна, которая угрожает всему миру ядерным оружием не имеет этического или политического права иметь оружие массового поражения.

Читайте также: Буданов: Путин — посмешище, РФ осталось недолго. Ее трансформация пойдет на пользу миру

Дмитро Гриниченко

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.