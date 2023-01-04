"Не имеют права". Буданов настоял на ядерном разоружении РФ или на надзоре за ее арсеналом
04.01.2023, 14:52
Кирилл Буданов (Фото: скриншот видео)
Начальник Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов настаивает на ядерном разоружении России. Об этом он сообщил в интервью каналу ABC News.
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По его словам, единственный оставшийся вопрос по России — это ее ядерный арсенал.
"Есть неконтролируемый режим, который заставит весь мир осознать необходимость денуклеаризации России или, по крайней мере, международного надзора за ее ядерным арсеналом", — сказал Буданов.
Он отметил, что террористическая страна, которая угрожает всему миру ядерным оружием не имеет этического или политического права иметь оружие массового поражения.
- Буданов анонсировал большое контрнаступление Украины в марте, бои будут "самыми жаркими".
- Владимир Путин понимает, что у России большие проблемы, а поэтому он и его окружение пытаются снять с себя ответственность за войну против Украины, сказал Буданов.
- Он говорил, что Украина вернет временно оккупированный Крым комбинированным путем — военной силой и дипломатией.
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