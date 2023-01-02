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В разведке рассказали, как "держат на контроле" ядерную составляющую армии России

Цей матеріал також доступний українською
02.01.2023, 11:26
В разведке рассказали, как
Вадим Скибицкий (скриншот)

Россия имеет в своем арсенале все виды ядерного оружия – как тактическое, так и стратегическое, но военная разведка Украины постоянно следит за его перемещением. Об этом в эфире телемарафона заявил представитель Главного управления разведки Министерства обороны Вадим Скибицкий.

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"Во-первых, мы знаем все места хранения. Во-вторых, мы знаем количество и размещение носителей ядерного оружия именно тактического уровня. Мы постоянно отслеживаем все перемещения всех носителей. Мы следим за активными мероприятиями, которые может проводить или проводит 12-е главное управление Минобороны РФ. Именно оно отвечает за подготовку и доставку ядерных зарядов к оружию", – цитирует Скибицкого пресс-служба управления.

По его словам, несмотря на то что этот процесс не простой, у ГУР есть опыт мониторинга и разведки стратегических и других учений именно ядерных сил, которые проводились начиная с 2014 года и раньше.

"То есть мы знаем все процедурные вопросы. Поэтому ГУР МО постоянно держит на контроле именно ядерную составляющую вооруженных сил России", – подчеркнул представитель ГУР.

  • 10 декабря в Пентагоне заявили, что РФ расширяет и модернизирует свой ядерный арсенал.
  • 12 декабря 2022 года президент Владимир Зеленский заявлял, что российский диктатор Владимир Путин боится смерти и любит жизнь, а потому не готов применить ядерное оружие в войне против Украины.
Вадим Ребрина
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