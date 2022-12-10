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Россия расширяет и модернизирует свой ядерный арсенал – глава Пентагона

Цей матеріал також доступний українською
10.12.2022, 07:03
Россия расширяет и модернизирует свой ядерный арсенал – глава Пентагона - Фото
Ллойд Остин (Фото: ЕРА)

Россия расширяет и модернизирует свой ядерный арсенал. Об этом заявил министр обороны США Ллойд Остин, передает Reuters.

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Как отмечается, комментарий Остина соответствует недавнему отчету Пентагона, составленному относительно ядерного оружия.

По оценкам экспертов, у России самый большой запас ядерного оружия в мире, около 6000 боеголовок. Вместе Россия и Соединенные Штаты владеют около 90% ядерных боеголовок в мире – этого достаточно, чтобы многократно уничтожить планету.

"Россия также модернизирует и расширяет свой ядерный арсенал, – сказал Остин. – И пока Кремль продолжает свою жестокую и ничем не спровоцированную войну против Украины, весь мир стал свидетелем того, как Путин занимается крайне безответственным бряцанием ядерным оружием".

Reuters напоминает о заявленном Россией намерении уделить особое внимание созданию инфраструктуры для своих ядерных сил в 2023 году.

9 декабря российский диктатор Владимир Путин планирует внести изменения в военную доктрину РФ, которые будут допускать нанесение превентивного ядерного удара.

  • Постпред Украины в ООН Сергей Кислица заявил, что после ухода или смерти Путина Россия должна отказаться от ядерного оружия. 

Читайте также: Путин снова заговорил о ядерном оружии. США назвали его слова пустыми и безответственными

Наталія Медведєва
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пентагон владимир путин ядерное оружие Ллойд Остин
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