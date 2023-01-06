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Кремль не в состоянии достигнуть цели войны, но менять их не хочет – Пентагон

Цей матеріал також доступний українською
06.01.2023, 23:53
Кремль не в состоянии достигнуть цели войны, но менять их не хочет – Пентагон - Фото
Пентагон (Фото - pixabay.com)

Российский диктатор Владимир Путин по-прежнему ставит задачу захватить территорию Украины, однако решить эту задачу Россия не сможет. Об этом заявила заместитель помощника главы Пентагона по вопросам России и Украине Лаура Купер, сообщает Reuters.

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"Путин не отказался от своих целей доминировать над Украиной и продолжать захват территории Украины, но эти цели наткнулись на реальные слабости России", — сказала Купер.

На этом фоне в Вашингтоне выражают надежду, что новый рекордный пакет военной помощи Украине поможет ей восстановить контроль над временно оккупированными Россией территориями.

Читайте также: Убийцы Т-72, броня и ПВО. Как Запад выводит Украину на новый уровень в войне с Россией

Сергій Бережний
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пентагон война владимир путин
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