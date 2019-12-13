Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив

Кремль предложил Зеленскому жать руку Путину "без Крыма"

Кремль предложил Зеленскому жать руку Путину "без Крыма" - Фото
Владимир Зеленский, Владимир Путин (Фото: EPA)
13.12.2019, 12:01

Вчера президент сказал, что готов "еще сто раз" пожать руку президенту РФ, когда Украине вернут Крым

В Кремле отреагировали на вчерашнее заявление президента Владимира Зеленского о том, что он готов "еще десять раз" пожать руку президенту РФ Владимиру Путину, когда закончится война на Донбассе, и "еще сто раз" – когда Украине вернут Крым. Об этом сообщают росСМИ.

"Что касается Крыма, то лучше жать Путину руку, не поднимая вопрос о Крыме, это точно можно сказать. А что касается Донбасса, то тут не Путину надо жать руку, а выполнять минские договоренности", - заявил спикер Путина Дмитрий Песков

Читайте также: Полный текст парижских договоренностей 9 декабря 2019 года

Напишите нам
Владимир Зеленский владимир путин
Комментарии
Последние новости
Популярное
Загрузка...
 