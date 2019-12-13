Кремль предложил Зеленскому жать руку Путину "без Крыма"

В Кремле отреагировали на вчерашнее заявление президента Владимира Зеленского о том, что он готов "еще десять раз" пожать руку президенту РФ Владимиру Путину, когда закончится война на Донбассе, и "еще сто раз" – когда Украине вернут Крым. Об этом сообщают росСМИ.
"Что касается Крыма, то лучше жать Путину руку, не поднимая вопрос о Крыме, это точно можно сказать. А что касается Донбасса, то тут не Путину надо жать руку, а выполнять минские договоренности", - заявил спикер Путина Дмитрий Песков.
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