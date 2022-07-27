Кремль устроил этноцид в РФ, на войне гибнут в основном тувинцы и буряты – Подоляк

Москва использует войну против Украины не только как инструмент массового уничтожения украинцев, но и способ этноцида народов РФ. Об этом в Twitter написал советник главы Офиса президента Михаил Подоляк.

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"Убийственная статистика. В среднем москвичи погибают на фронте реже в 87,5 раза чем дагестанцы, в 275 раз – чем буряты и в 350 – чем тувинцы. Московский режим использует войну не только как инструмент массового уничтожения украинцев, но и способ умышленного этноцида, в частности народов РФ", – написал Подоляк.

Министр обороны Алексей Резников рассказал о своем видении трех сценариев окончания войны. Согласно одному из них, Россия распадется на несколько разных субъектов – Татарстан, Башкортостан и т.д.

Секретарь СНБО Алексей Данилов убежден, что результатом российской войны против Украины станет деколонизация РФ — освобождение народов, которые она захватила. "Свободные российские люди" за границей, по его словам, уже обсуждают, как будут "возвращать территории".

Вадим Ребрина

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