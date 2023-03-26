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"Кремль взял Беларусь в ядерные заложники". Данилов отреагировал на угрозы Путина

Цей матеріал також доступний українською
26.03.2023, 11:42
Фото: Алексей Данилов / Facebook

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов считает, что Беларусь стала "ядерным заложником" Кремля. Об этом он написал в Twitter, комментируя решение российского диктатора Владимира Путина разместить тактическое ядерное оружие на территории соседнего государства.

"Заявление Путина о размещении тактического ядерного оружия в Беларуси – шаг к внутренней дестабилизации страны – максимально повышает уровень негативного восприятия и общественного отторжения у белорусского общества России и Путина. Кремль взял Беларусь в ядерные заложники", – заявил Данилов.

Это первый комментарий украинских властей по поводу вчерашних заявлений Путина.

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк считает, что такое решение российского диктатора было предсказуемым.

"Делая заявление о тактическом ядерном оружии в Беларуси, он признается, что ему страшно, он проигрывает и ему осталось только пугать тактикой. И второе: он снова фиксирует свое участие в совершении преступления. Нарушая договор о нераспространении ядерного оружия", – написал он в Twitter.

  • 25 марта российский диктатор Путин заявил о намерении разместить тактическое ядерное оружие на территории Беларуси якобы в ответ на планы Великобритании поставить Украине боеприпасы с обедненным ураном.
  • Министерство обороны США заявило об этом пока не означает, что Россия готовится применить ядерное оружие.

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Андрій Водяний
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беларусь ядерное оружие Алексей Данилов
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