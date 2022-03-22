Кремлевским пропагандистам Киселеву и Скабеевой грозит пожизненное заключение

Кремлевским пропагандистам Ольге Скабеевой и Дмитрию Киселеву украинские правоохранительные органы объявили о подозрении в посягательстве на территориальную целостность и независимость Украины. Им грозит пожизненное лишение свободы. Об этом сообщает пресс-служба киберполиции.

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В то время, когда российские военные цинично убивают мирных украинцев, бомбят города и села, прокремлевские "журналисты" продолжают вести гибридную войну на информационном фронте, отметили в полиции.

Документированием их преступной деятельности занимаются сотрудники Департамента киберполиции совместно со Службой безопасности Украины и сотрудниками Офиса генерального прокурора.

Киберполиция обнаружила видеоматериалы общей продолжительностью более 40 часов, в которых содержатся высказывания указанных лиц, оправдывающие военную агрессию против украинского народа, "позорные искажения фактов" в новостных материалах, а также сокрытие военных преступлений РФ и призывы к свержению конституционного строя в Украине.

Работники киберполиции проработали все открытые источники информации и собрали доказательную базу.

Рупорам кремля объявлено подозрение в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины) УК. Санкция статьи предусматривает до 15 лет или пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества или без таковой.

Информацию о подозрении Скабеевой и Киселеву подтвердила также генпрокурор Ирина Венедиктова.

Вадим Ребрина

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