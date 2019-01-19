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19.01.2019, 22:40

Крещение: в Житомирской области три общины перешли в ПЦУ

Крещение: в Житомирской области три общины перешли в ПЦУ - Фото
Фото: orthodox.vinnica.ua

Речь идет об общинах поселка Кишин Олевского района, поселка Павловка Пулинского района и города Андрушевка

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В день христианского праздника Крещение три религиозные общины в Житомирской области решили перейти из Украинской православной церкви Московского патриархата в Православную церковь Украины. Об этом сообщает пресс-служба Житомирской облгосадминистрации. 

Речь идет об общинах поселка Кишин Олевского района, поселка Павловка Пулинского района и города Андрушевка.

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Отмечается, что на собрании общин в Кишине и Андрушевке перейти из УПЦ МП во новую автокефальную ПЦУ приняли решение и местные священники.

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15 января представитель президента в Верховной Раде Ирина Луценко сообщила, что около 70 приходов Русской православной церкви в Украине (РПЦУ) перешли в единую поместную Православную церковь Украины (ПЦУ).

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Теги: религия, упц мп, житомирская область, переход, пцу
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