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13.03.2019, 13:05

Кривонос анонсировал законопроект о реформировании Укроборонпрома

Кривонос анонсировал законопроект о реформировании Укроборонпрома - Фото
Сергей Кривонос (фото - president.gov.ua)

Для прозрачной работы концерна и удаления схем в оборонном секторе замсекретаря СНБО призывает Раду оперативно принять закон о реформе Укроборонпрома

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Назначенный вчера на должность заместителя секретаря Совета национальной безопасности и обороны Сергей Кривонос намерен внедрить в Украине программу "Пять шагов к победе", ради реализации которой призовет Верховную Раду "в максимально сжатые сроки" рассмотреть и принять закон о реформировании Укроборонпрома. Об этом он сообщил у себя в Facebook.

По его словам, это позволит сделать работу госконцерна максимально прозрачной и сделает невозможным коррупционную составляющую.

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В рамках реализации программы Кривонос среди прочего собирается "наладить взаимодействие сектора безопасности и обороны с гражданским обществом", провести реформы в ОПК и обеспечить эффективное военно-техническое сотрудничество со стратегическими партнерами.

Также предполагается создание "мощных сил территориальной обороны" и "воспитание молодежи на основе национальной идеи".

Кроме того, Кривонос намерен внедрить принцип "не лги, не воруй и не давай воровать другим"; как именно это будет происходить и выполняться, чиновник не уточнил.

"Реализация программы сделает невозможным желание страны-агрессора РФ осуществить прямую военную агрессию против Украины", - подытожил он.

Кривонос был первым заместителем командующего Сил специальных операций ВСУ, а 6 марта он снял свою кандидатуру с президентских выборов в пользу Петра ПорошенкоВ СНБО он занял место уволенного после коррупционного скандала экс-замсекретаря СНБО Олега Гладковского, который вместе с сыном Игорем стал фигурантом журналистского расследования.

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Теги: укроборонпром, законопроект, назначение, программа, снбо, реформа, сергей кривонос
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