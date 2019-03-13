Кривонос анонсировал законопроект о реформировании Укроборонпрома

Сергей Кривонос (фото - president.gov.ua)

Назначенный вчера на должность заместителя секретаря Совета национальной безопасности и обороны Сергей Кривонос намерен внедрить в Украине программу "Пять шагов к победе", ради реализации которой призовет Верховную Раду "в максимально сжатые сроки" рассмотреть и принять закон о реформировании Укроборонпрома. Об этом он сообщил у себя в Facebook.

По его словам, это позволит сделать работу госконцерна максимально прозрачной и сделает невозможным коррупционную составляющую.

Реклама

В рамках реализации программы Кривонос среди прочего собирается "наладить взаимодействие сектора безопасности и обороны с гражданским обществом", провести реформы в ОПК и обеспечить эффективное военно-техническое сотрудничество со стратегическими партнерами.

Также предполагается создание "мощных сил территориальной обороны" и "воспитание молодежи на основе национальной идеи".

Кроме того, Кривонос намерен внедрить принцип "не лги, не воруй и не давай воровать другим"; как именно это будет происходить и выполняться, чиновник не уточнил.

"Реализация программы сделает невозможным желание страны-агрессора РФ осуществить прямую военную агрессию против Украины", - подытожил он.

Кривонос был первым заместителем командующего Сил специальных операций ВСУ, а 6 марта он снял свою кандидатуру с президентских выборов в пользу Петра Порошенко. В СНБО он занял место уволенного после коррупционного скандала экс-замсекретаря СНБО Олега Гладковского, который вместе с сыном Игорем стал фигурантом журналистского расследования.