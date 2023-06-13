Кривой Рог. ГСЧС опубликовала последствия российской атаки – фото
13.06.2023, 17:25
Фото: Facebook Сергей Крук
Глава Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям Сергей Крук опубликовал фото последствий ракетного удара российских оккупантов по Кривому Рогу.
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"Сейчас поисково-спасательная операция завершена. Я благодарю всех за службу и спасение каждого, кто видел сегодня своими глазами, что такое российский террор", говорится в сообщении.
На фото видна поврежденная и выгоревшая пятиэтажка, по которой ударили россияне.
Также зафиксировано разрушение двора и уничтоженные автомобили.
На фото попали спасатели и спасенные люди.
- Ночью 13 июня 2023 года российские оккупанты нанесли удары по жилому пятиэтажному дому в Кривом Роге.
- В Днепропетровской ОВА днем сообщили, что из-за российского теракта в Кривом Роге погибли 11 человек.
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