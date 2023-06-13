UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Новости компаний
Украинская фактология
Мир азарта
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
Мир азарта
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Кривой Рог. ГСЧС опубликовала последствия российской атаки – фото

Цей матеріал також доступний українською
13.06.2023, 17:25
Кривой Рог. ГСЧС опубликовала последствия российской атаки – фото - Фото
Фото: Facebook Сергей Крук

Глава Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям Сергей Крук опубликовал фото последствий ракетного удара российских оккупантов по Кривому Рогу.

"Сейчас поисково-спасательная операция завершена. Я благодарю всех за службу и спасение каждого, кто видел сегодня своими глазами, что такое российский террор", говорится в сообщении.

На фото видна поврежденная и выгоревшая пятиэтажка, по которой ударили россияне.

Также зафиксировано разрушение двора и уничтоженные автомобили.

На фото попали спасатели и спасенные люди.

Фото: Facebook Сергій Крук

Фото: Facebook Сергій Крук

Фото: Facebook Сергій Крук

Фото: Facebook Сергій Крук
  • Ночью 13 июня 2023 года российские оккупанты нанесли удары по жилому пятиэтажному дому в Кривом Роге.
  • В Днепропетровской ОВА днем сообщили, что из-за российского теракта в Кривом Роге погибли 11 человек.

Читайте также: Кривой Рог. Ночью Россия ударила высокоточными ракетами по пятиэтажке

Артём Джерипа
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
войнакривой рогГСЧС
Еще по теме

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 