Кривой Рог. ГСЧС опубликовала последствия российской атаки – фото

Глава Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям Сергей Крук опубликовал фото последствий ракетного удара российских оккупантов по Кривому Рогу.

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"Сейчас поисково-спасательная операция завершена. Я благодарю всех за службу и спасение каждого, кто видел сегодня своими глазами, что такое российский террор", говорится в сообщении.

На фото видна поврежденная и выгоревшая пятиэтажка, по которой ударили россияне.

Также зафиксировано разрушение двора и уничтоженные автомобили.

На фото попали спасатели и спасенные люди.

Ночью 13 июня 2023 года российские оккупанты нанесли удары по жилому пятиэтажному дому в Кривом Роге.

В Днепропетровской ОВА днем сообщили, что из-за российского теракта в Кривом Роге погибли 11 человек.

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