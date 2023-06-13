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Кривий Ріг. ДСНС опублікувала наслідки російської атаки – фото

Этот материал также доступен на русском
13.06.2023, 17:25
Кривий Ріг. ДСНС опублікувала наслідки російської атаки – фото - Фото
Фото: Facebook Сергій Крук

Голова Державної служби України з надзвичайних ситуацій Сергій Крук опублікував фото наслідків ракетного удару російських окупантів по Кривому Рогу.

"Наразі пошуково-рятувальна операція завершена. Я дякую всім за службу та порятунок кожного, хто бачив сьогодні на власні очі, що таке російський терор", йдеться у повідомленні.

На фото видно пошкоджену та вигорівшу п'ятиповерхівку, по якій вдарили росіяни.

Також зафіксовано руйнування двору та знищенні автомобілі.

На фото потрапили рятувальники та врятовані люди.

Фото: Facebook Сергій Крук

Фото: Facebook Сергій Крук

Фото: Facebook Сергій Крук

Фото: Facebook Сергій Крук
  • Вночі 13 червня 2023 року російські окупанти завдали ударів по житловому п'ятиповерховому будинку у Кривому Розі.

  • У Дніпропетровській ОВА вдень повідомили, що через російський теракт у Кривому Розі загинуло 11 людей.

Читайте також: Кривий Ріг. Уночі Росія вдарила високоточними ракетами по п'ятиповерхівці

Артем Джеріпа
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