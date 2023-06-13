Кривий Ріг. ДСНС опублікувала наслідки російської атаки – фото

Голова Державної служби України з надзвичайних ситуацій Сергій Крук опублікував фото наслідків ракетного удару російських окупантів по Кривому Рогу.

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"Наразі пошуково-рятувальна операція завершена. Я дякую всім за службу та порятунок кожного, хто бачив сьогодні на власні очі, що таке російський терор", йдеться у повідомленні.

На фото видно пошкоджену та вигорівшу п'ятиповерхівку, по якій вдарили росіяни.

Також зафіксовано руйнування двору та знищенні автомобілі.

На фото потрапили рятувальники та врятовані люди.

Вночі 13 червня 2023 року російські окупанти завдали ударів по житловому п'ятиповерховому будинку у Кривому Розі.

У Дніпропетровській ОВА вдень повідомили, що через російський теракт у Кривому Розі загинуло 11 людей.

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