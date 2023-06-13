Кривий Ріг. ДСНС опублікувала наслідки російської атаки – фото
13.06.2023, 17:25
Фото: Facebook Сергій Крук
Голова Державної служби України з надзвичайних ситуацій Сергій Крук опублікував фото наслідків ракетного удару російських окупантів по Кривому Рогу.
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"Наразі пошуково-рятувальна операція завершена. Я дякую всім за службу та порятунок кожного, хто бачив сьогодні на власні очі, що таке російський терор", йдеться у повідомленні.
На фото видно пошкоджену та вигорівшу п'ятиповерхівку, по якій вдарили росіяни.
Також зафіксовано руйнування двору та знищенні автомобілі.
На фото потрапили рятувальники та врятовані люди.
- Вночі 13 червня 2023 року російські окупанти завдали ударів по житловому п'ятиповерховому будинку у Кривому Розі.
У Дніпропетровській ОВА вдень повідомили, що через російський теракт у Кривому Розі загинуло 11 людей.
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