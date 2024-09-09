Крупнейший аэропорт Швеции останавливал работу из-за неизвестных беспилотников

"Есть подозрения, что это был сознательный акт, но цель неизвестна", – заявил представитель шведской полиции

Аэропорт Арланда (Фото: Airport Supplies)

Крупнейший аэропорт Швеции "Арланда", расположенный вблизи Стокгольма, временно прекращал работу из-за появления неизвестных дронов в воздухе в ночь на 9 сентября. Об этом сообщает вещатель SVT.

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Аэропорт остановил работу около 02:00 по местному времени после того, как над ним зафиксировали по меньшей мере четыре беспилотника. Их происхождение пока не установлено, отмечают журналисты.

"Есть подозрения, что это был сознательный акт, но цель неизвестна. Из-за тайны расследования не можем раскрывать детали", – заявил представитель полиции Даниэль Викдаль.

В 03:30 ночи аэропорт возобновил работу, а самолеты, которые должны были приземлиться, временно направили на другие аэродромы — в Гетеборг и Ничепинг.

Шведские вооруженные силы подтвердили осведомленность об инциденте и сотрудничают с аэропортом для выяснения деталей.

22 августа 2024 над крупнейшим индустриальным парком в немецком Шлезвиг-Гольштайне и над выведенной из эксплуатации атомной электростанцией в Брунсбюттеле были зафиксированы неизвестные беспилотники.

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