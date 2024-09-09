Найбільший аеропорт Швеції зупиняв роботу через невідомі безпілотники

"Є підозри, що це був свідомий акт, але мета невідома", – заявив представник шведської поліції

Аеропорт Арланда (Фото: Airport Supplies)

Найбільший аеропорт Швеції "Арланда", розташований поблизу Стокгольма, тимчасово припиняв роботу через появу невідомих дронів у повітрі в ніч проти 9 вересня. Про це повідомляє мовник SVT.

Читайте нас в Telegram: головні новини коротко

Аеропорт зупинив роботу близько 02:00 за місцевим часом після того, як над ним зафіксували щонайменше чотири безпілотники. Їхнє походження поки що не встановлено, зазначають журналісти.

"Є підозри, що це був свідомий акт, але мета невідома. Через таємницю розслідування не можемо розкривати деталі, — заявив представник поліції Даніель Вікдаль.

О 03:30 ночі аеропорт відновив роботу, а літаки, які мали там приземлитися, тимчасово спрямували на інші аеродроми — в Гетеборг і Ничепінг.

Шведські збройні сили підтвердили свою обізнаність про інцидент і співпрацюють з аеропортом для з'ясування деталей.

22 серпня 2024 року над найбільшим індустріальним парком у німецькому Шлезвіг-Гольштайні та над виведеною з експлуатації атомною електростанцією у Брунсбюттелі були зафіксовані невідомі безпілотники.

Читайте також: Сім країн Європи заявили про ризик диверсій РФ на енергетичних об'єктах Норвегії