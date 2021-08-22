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"Крым – это Украина: сильнее вместе": МИД представило слоган и логотип Крымской платформы

Цей матеріал також доступний українською
22.08.2021, 16:49
Эмине Джапарова (Фото: пресс-служба форума Украина 30)

Министерство иностранных дел Украины представило слоган и логотип Крымской платформы, на саммит которой приедут представители из более чем 45 стран мира (все страны ЕС и НАТО). Слоган мероприятия – "Крым – это Украина: сильнее вместе", передает пресс-служба МИД.

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Как сообщает первая замглавы МИД Эмине Джапарова, уникальная айдентика состоит из логотипа и слогана в сочетании с соответствующей цветовой гаммой.

Она подчеркнула, что Крым хранит память о древности изобретенной греками демократии, которая стала одной из основных ценностей мирового сообщества.

"Именно это отражено в логотипе Крымской платформы: столбы демократии, которые хранит Херсонес, и птица – символ свободы и мира", – сказано в сообщении.

По словам Джапаровой, вместе эти символы объединяются в очертания и крымскотатарской тамги, и украинского трезубца, так как Крым и Украина "являются частью европейской цивилизации, разделяют ценности свободы, мира и взаимоуважения".

"Синергия цветов украинского и крымскотатарского флагов становится аналогией самого саммита, где объединение усилий делает нас сильнее на пути к деоккупации Крыма", – добавила замминистра.

Оксана Житнюк
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эмине джапарова Крым саммит айдентика слоган символика логотип
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