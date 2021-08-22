"Крым – это Украина: сильнее вместе": МИД представило слоган и логотип Крымской платформы
Министерство иностранных дел Украины представило слоган и логотип Крымской платформы, на саммит которой приедут представители из более чем 45 стран мира (все страны ЕС и НАТО). Слоган мероприятия – "Крым – это Украина: сильнее вместе", передает пресс-служба МИД.
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Как сообщает первая замглавы МИД Эмине Джапарова, уникальная айдентика состоит из логотипа и слогана в сочетании с соответствующей цветовой гаммой.
Она подчеркнула, что Крым хранит память о древности изобретенной греками демократии, которая стала одной из основных ценностей мирового сообщества.
"Именно это отражено в логотипе Крымской платформы: столбы демократии, которые хранит Херсонес, и птица – символ свободы и мира", – сказано в сообщении.
По словам Джапаровой, вместе эти символы объединяются в очертания и крымскотатарской тамги, и украинского трезубца, так как Крым и Украина "являются частью европейской цивилизации, разделяют ценности свободы, мира и взаимоуважения".
"Синергия цветов украинского и крымскотатарского флагов становится аналогией самого саммита, где объединение усилий делает нас сильнее на пути к деоккупации Крыма", – добавила замминистра.
- В саммите Крымской платформы примут участие 45 стран и международные организации.
- Президент Владимир Зеленский заявил, что участие в ней станет "серьезным риском" для всех государств-участников – из-за отношения России к этой платформе.
- Как рассказали LIGA.net собеседники в силовых органах, украинские спецслужбы "максимально мобилизованы" для предотвращения возможных провокаций со стороны России.
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