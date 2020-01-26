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"Крыма мало, надо захватить Киев". Умер протоирей РПЦ Чаплин

"Крыма мало, надо захватить Киев". Умер протоирей РПЦ Чаплин - Фото
Фото - Всеволод Чаплин, Facebook
26.01.2020, 18:15

Служителю РПЦ был 51 год

Умер протоирей Российской православной церкви Всеволод Чаплин. Об этом сообщает Русская служба BBC.

Сообщается, что ему стало плохо у храма. "Скорая" приехала через 15 минут и констатировала смерть.

Чаплин неоднократно высказывал свою антиукраинскую позицию. В частности, он призывал "захватить древнюю столицу Руси Киев, потому что Крыма мало".

Также он говорил, что необходимо аннексировать всю левобережную Украину.

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