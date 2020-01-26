"Крыма мало, надо захватить Киев". Умер протоирей РПЦ Чаплин

Фото - Всеволод Чаплин, Facebook

Умер протоирей Российской православной церкви Всеволод Чаплин. Об этом сообщает Русская служба BBC.

Сообщается, что ему стало плохо у храма. "Скорая" приехала через 15 минут и констатировала смерть.

Чаплин неоднократно высказывал свою антиукраинскую позицию. В частности, он призывал "захватить древнюю столицу Руси Киев, потому что Крыма мало".

Высокопоставленные российский поп Всеволод Чаплин на митинге призывает захватить Киев.



Вот поэтому и нужен был томос. Нет и не может быть места в Украине гнусной секте, в которой служат такие священнослужители. Что общего у этого фашиствующего мурла с христианством? Ничего pic.twitter.com/bNUL5Pt8TS — Денис Казанський (@den_kazansky) January 20, 2019

Также он говорил, что необходимо аннексировать всю левобережную Украину.

10 декабря скончался бывший московский мэр Юрий Лужков



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