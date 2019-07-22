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Крымчане, которые взяли паспорт РФ после аннексии, в ЕС не въедут

Крымчане, которые взяли паспорт РФ после аннексии, в ЕС не въедут - Фото
Фото: pixabay.com
22.07.2019, 19:15

Представитель ЕС в Москве назвал два способа легального получения шенгенской визы для жителей Крыма

Российские паспорта, выданные жителям оккупированного Крыма после аннексии, не будут принимать при обращении за шенгенской визой. Об этом в интервью ТАСС сказал глава диппредставительства ЕС в Москве Маркус Эдерер.

"Всем известно, что ЕС не признал и не признает незаконную аннексию Крыма и Севастополя Россией. Поэтому российские паспорта, выданные в Крыму российскими властями после аннексии, не будут признаваться и приниматься при обращении за шенгенской визой", - сказал он.

Эдерер назвал два способа легального получения шенгенской визы для жителей Крыма: по документам, выданным Россией до аннексии украинского полуострова, и по паспорту Украины.

И в первом, и во втором случаях жители Крыма должны обращаться за шенгенской визой в консульства стран ЕС, расположенные в Украине, а не в России.

Если у жителя Крыма есть биометрический украинский паспорт, то он может совершать безвизовые поездки в страны Шенгенского пространства.

"Словом, если бы Россия не аннексировала Крым в 2014 году, жители Крыма имели бы базовое право на безвизовые поездки в страны Шенгенского пространства, как и все украинцы", - сказал представитель ЕС.

Ранее сообщалось, что в ЕС будут изучать возможности введения запрета на въезд тем украинским гражданам, которые незаконно получили паспорт РФ.

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